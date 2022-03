Corona, a marca global de cerveja nomeia especialistas renomados em design, culinária e estilo de vida para desenvolver a Corona Island

"A Corona Island personifica o propósito da marca de se reconectar com a natureza e estamos entusiasmados em fazer parceria com nossos novos embaixadores globais para dar vida a isso", disse Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona. "Com a experiência dos embaixadores, a programação da ilha será uma experiência incrivelmente imersiva que terá conexões profundas com a natureza e celebrará o belo habitat e o ambiente orgânico da ilha."

Além dos novos embaixadores, a Corona continua se esforçando para atingir seu objetivo de se tornar "Blue Verified", como parte do rigoroso programa Blue Standard com a ajuda de seu parceiro global, a ONG internacional Oceanic Global. A avaliação está em andamento atualmente, e prevê-se que a Corona Island se torne a primeira ilha totalmente Blue Verified até seu lançamento no final deste ano.

O escritório internacional de arquitetura e design, James & Mau, liderará o conceito de design abrangente da Corona Island. A empresa conta com um forte portfólio de conceitos bioclimáticos e sustentáveis e esse conhecimento está sendo aplicado às estruturas de construção e bangalôs dos hóspedes da ilha. O arquiteto colombiano local, Jairo Márquez, está adaptando o conceito James & Mau à realidade das condições da ilha, ancorado em materiais sustentáveis e de origem local.

"Em linha com o processo de fabricação da Corona que utiliza ingredientes 100% naturais, as estruturas da ilha são cuidadosamente projetadas para complementar e integrar-se com o ambiente natural, seja mar, praia, flora ou fauna", disse Mauricio Galeano Escobar, arquiteto-diretor da Corona Island. "Nossa abordagem honra nossa relação coletiva e intensa com a natureza, convidando os hóspedes a fazer uma pausa, respirar e ouvir o belo mundo ao seu redor e celebrar o ambiente natural."

O programa de culinária sustentável preparado para a Corona Island será liderado pelo Chef Christopher Carpentier. Nascido no Chile e agora residente na Colômbia, o Chef Carpentier é um jurado convidado regular do MasterChef Colômbia e Chile e comanda vários restaurantes na região. Com dois livros e vários prêmios culinários em seu currículo, Christopher está capacitado para trazer os sabores deliciosos e naturais da América Latina, inspirados diretamente nos ingredientes 100% naturais da Corona.

"Como cozinheiro latino-americano e residente na Colômbia, tenho profundo respeito pela gastronomia multicultural", disse Christopher Carpentier, Chef-diretor da Corona Island. "Estou entusiasmado para dar vida de maneira sustentável aos sabores locais no cardápio e na programação culinária da ilha. Com o jardim que planejamos plantar no local, nossa cozinha será uma maneira experimental para nossos hóspedes se reconectarem com a natureza por meio de uma culinária local fresca e deliciosa."

Além do design e da culinária, a experiência dos hóspedes do Corona Island se concentrará em workshops e excursões que promovem a imersão dos hóspedes com uma vida sustentável. Paulina Vega, ex-Miss Universo 2014, apresentadora e modelo de televisão na Colômbia, seu país natal, assume o papel de curadora de estilo de vida da ilha. Como amante de praia e aventureira curiosa, Pauline co-criará as experiências de estilo de vida da Corona Island, que vão desde passeios de mergulho até o plantio de mangue, aproveitando suas raízes colombianas, abraçando o estilo de vida e a cultura em que o projeto nasceu na esperança de que, quando os hóspedes retornarem para casa, eles tenham se apaixonado pela natureza novamente. Saiba mais sobre a visão de Pauline para a Corona Island aqui.

Onze países* ao redor do mundo estão realizando promoções locais para proporcionar uma viagem única e com todas as despesas pagas para a ilha. Oportunidades adicionais para o público acessar a Corona Island serão anunciadas nos próximos meses. Para mais informações, acesse www.livecoronaisland.com.

*Os países elegíveis são: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e África do Sul.

