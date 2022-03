CORONA CONTINUA MANTENDO O COMPROMISSO DE PROTEGER O PARAÍSO REALIZANDO O PRIMEIRO TORNEIO DE PESCA DE PLÁSTICO GLOBAL

Como resultado dos esforços locais, o plástico coletado será reciclado ou transformado para as comunidades locais, como esculturas para a comunidade, paletes para transporte e produtos de moda praia. Da América do Norte e da América do Sul à Ásia e ao Oriente Médio, mais de 150 membros da comunidade participaram da coleta, passando mais de 15 horas pescando plástico coletivamente.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, estima-se que até 2050, haverá mais plástico do que peixes no mar, o que afetará a subsistência dos pescadores. A poluição dos oceanos em todo o mundo é tão alarmante que a Corona continuará a encontrar maneiras de expandir os esforços de proteção e preservação das praias e do mar. O Torneio de Pesca de Plástico Global da Corona demonstra como as comunidades se unem para ajudar o meio ambiente e apoiar a região economicamente. No evento mundial, a Corona e as empresas locais de reciclagem compensaram os pescadores independentes, que dependem do oceano para viver, pelo tempo gasto por eles na coleta e no apoio à expedição. Além disso, a Corona realizou workshops para os pescadores locais sobre iniciativas e as melhores prática ambientais. Essas importantes discussões se concentraram em como todos nós desempenhamos um papel no desvio dos resíduos do oceano de nossas hidrovias.

"O Torneio de Pesca de Plástico da Corona é mais um passo adiante em nosso objetivo de longo prazo de não deixar nenhum plástico na natureza", disse Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona. "Na Corona, nosso compromisso ambiental está enraizado na preservação e proteção dos nossos oceanos e nossas praias. Acreditamos que seja nossa responsabilidade proteger o paraíso para as próximas gerações, e queremos liderar o caminho e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo."

O primeiro Torneio de Pesca de Plástico foi uma iniciativa liderada pela marca com base em um desafio interno de inovação em responsabilidade social corporativa que foi realizado no México em 2021. A agência de publicidade, WeBelievers, trabalhou em estreita colaboração com a Corona no planejamento e na execução do Torneio de Pesca de Plástico.

"É uma honra poder trabalhar para uma marca que demonstra seu compromisso com ações, criando e desenvolvendo plataformas escaláveis que exercem um impacto real na vida das pessoas e do planeta", disse Gustavo Lauria, cofundador e diretor de comunicações da We Believers.

O que começou como uma ideia é agora um esforço mundial para ajudar a retirar mais plástico do meio ambiente do que é gerado. Isso será feito com outros Torneios de Pesca de Plástico mais adiante neste ano. O esforço dá continuidade ao compromisso da Corona como a primeira empresa do setor de bebidas a se tornar "plástico zero", que foi anunciado em 2021, reforçando as diferentes maneiras como a Corona está recuperando mais plástico do meio ambiente do que distribui para o mundo. O Torneio de Pesca de Plástico se baseia no compromisso de longa data da Corona de ajudar a proteger os oceanos e as praias do mundo contra a poluição causada pelo plástico. Até o momento, a Corona fez mais de 1.400 limpezas, envolvendo mais de 68 mil voluntários e coletou resíduos plásticos de mais de 44 milhões de metros quadrados de praia.

Nascida no México, a Corona é a marca líder de cerveja do país, a cerveja mexicana mais popular do mundo, exportada para mais de 180 países. A Corona Extra foi produzida pela primeira vez em 1925 na Cervecería Modelo, na Cidade do México. A Corona é pioneira no setor de cerveja e foi a primeira a usar uma garrafa transparente para mostrar a sua pureza e alta qualidade para o mundo. A arte encontrada na garrafa foi pintada, destacando nosso compromisso com a qualidade em nossas embalagens e a nossa herança mexicana. Nenhuma Corona está completa sem limão. Adicionando naturalmente personalidade, sabor e refrescância, o ritual do limão faz parte integrante de uma experiência verdadeiramente única da Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra o tempo ao ar livre. A marca convida as pessoas a fazer uma pausa, relaxar e apreciar os simples prazeres da vida. A Corona tem um compromisso contínuo com a redução do uso de plástico. A empresa superou sua missão de proteger 100 ilhas antes de 2020 e continua a implementar esforços globais consistentes de limpeza.

FONTE Corona

