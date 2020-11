Corona Effizient im Haushalt Bekämpfen

STOCKHOLM, 4. November 2020 /PRNewswire/ -- Die Reinigungstextilien von Clever Clean sind eine Weltneuheit: Sie enthalten ein Schutzschild, das SARS-CoV-2 und andere Viren, Bakterien und Keime um 99 Prozent reduziert. Das Hamburger Handelshaus HSP Hanse Shopping entwickelt die weltweit ersten Reinigungstextilien mit antiviraler Beschichtung gegen Covid-19! Das Gefühl der Sicherheit ist aufgrund der aktuellen Coronapandemie einer diffusen Angst gewichen - selbst im persönlichsten aller Rückzugsorte: unseren eigenen vier Wänden - unserem "Zu Hause"! Das Hamburger Handelsunternehmen HSP Hanse Shopping hat jetzt eine neue, zertifizierte Produktreihe entwickelt, um dieses Problem zu bekämpfen: Reinigungstextilien mit der antiviralen Beschichtung ViralOff.

Ihr Mopp putzt das Haus, aber wer putzt den Mopp? In diesen Tagen ist Hygiene allgegenwärtig: Händewaschen, Wäsche waschen und Hausputz sind an der Tagesordnung. Aber was passiert mit Mikrofasertüchern, Bodentüchern oder Geschirrtüchern? HSP Hanse Shopping bringt eine neue Reihe solcher Produkte auf den Markt, die alle mit ViralOff von Polygiene behandelt wurden und über 99% der Viren und Bakterien in den Textilien in höchstens zwei Stunden zerstören. Diese Textilien müssen also seltener heiß gewaschen oder sogar weggeworfen werden.

Die Produkte sind für den europäischen und nordamerikanischen Markt bestimmt und sollen in über 50.000 Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten in Europe und nahezu 100.000 Verkaufsstellen in den USA erhältlich sein. Zusätzlich dazu befindet sich die HSP Hanse Shopping GmbH auch in Gesprächen mit Versandhändlern, TV-Shopping Sendern und Online-Partnern, um alle verfügbaren Vertriebskanäle in einem Markt mit mehr als einer Milliarde potenziellen Kunden zu nutzen.

"Wir bringen jetzt eine Technologie zu Privatkunden nach Hause, die bislang der Industrie vorbehalten war", erklärt CEO und Gründer Heiko Spiering die Bedeutung der weltweit ersten Reinigungstextilien mit antiviraler Ausrüstung.

"Das Interesse an diesen Produkten auf dem Markt ist riesig und die Anfragen aktueller und vieler neuer Handelspartner sind phänomenal!", fügt Martin Nabben, Geschäftsführer bei HSP, hinzu. Die US CDC empfiehlt (in ihren COVID-19-Richtlinien), dass Sie Oberflächen zuerst mit Wasser und Seife reinigen und dann mit Desinfektionsmittel. Das bedeutet, dass Ihre Tücher, Geschirrtücher und Mopps eine vorher nicht desinfizierte Oberfläche gereinigt haben. Daher ist es sinnvoll, sie auch zu desinfizieren. Mit der ViralOff-Behandlung von Polygiene erledigen die ausgerüsteten Produkte dies in kurzer Zeit von selbst.

"Studien haben gezeigt, dass Viren in Textilien tagelang oder sogar wochenlang leben können", sagt Haymo Strubel, VP EMEA bei Polygiene. "Sie würden einen Boden nicht mit einem schmutzigen Mopp reinigen, und Sie sollten nicht mit einem Mopp, der noch Viren aus der letzten Reinigung enthält, andere Oberflächen reinigen."

Die Wirksamkeit der Schutzbehandlung wurde gemäß ISO 18184: 2019 auf SARS-Cov-2 und Influenza A getestet. Die Produktpalette wurde auch von OEKO-TEX® zertifiziert: STANDARD 100. Alle Artikel sind daher auf Schadstoffe geprüft und gesundheitlich unbedenklich. ViralOff schont auch die natürliche Bakterienflora der Haut.

ViralOff schützt behandelte Textilien vor bakterieller und viraler Kontamination, schützt jedoch nicht vor Infektionen oder Krankheiten.

Die Reinigungstextilien von Clever Clean werden in Kürze auf dem europäischen und amerikanischen Markt erhältlich sein.

Über HSP Hanse Shopping:

Gegründet in 2012 bietet die HSP Hanse Shopping GmbH heute ein umfangreiches Sortiment an Non-Food-Produkten für Kunden im In- und Ausland an. Nach Hanseatischen Prinzipen von Hamburg aus operierend, wird HSP von Lieferanten und Kunden aus aller Welt geschätzt. Trendbewusste Qualität, kurze Entwicklungs- und Lieferzeiten, modernes Marketing - all dies finden Sie bei uns. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, schlanken Verwaltungsstrukturen und einem weltweiten Netzwerk von Scouts und Produzenten bieten wir nationalen und internationalen Handelskunden vielversprechende neue Produkte. www.hsphanseshopping.de

Über Polygiene - Als weltweit führender Anbieter von Technologien für dauerhafte Frische und Geruchskontrolle wollen wir die Wahrnehmung von Kleidung ändern - vom kurz - zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 140 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. polygiene.com

