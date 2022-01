Corona traz aos consumidores "Sunshine, Anytime" com a introdução da Corona Sunbrew 0,0% - a primeira cerveja sem álcool do mundo com vitamina D

LONDRES, 5 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a marca global de cerveja Corona tem o orgulho de anunciar o lançamento mundial da Corona Sunbrew 0,0%. Esta cerveja inovadora, inédita e sem álcool, contém 30% do valor diário de vitamina D na embalagem de 330 mL no Canadá. Como o mais novo membro da família Corona, uma marca que celebra sair e aproveitar a vida ao sol, a Corona Sunbrew 0,0% permite que os consumidores tenham "Sunshine, Anytime" em todas as estações.

"Como uma marca que nasceu na praia, a Corona incorpora o ar livre em tudo o que fazemos, porque acreditamos que lá fora é onde as pessoas melhor se desconectam e relaxam. A sensação do sol é uma das coisas que as pessoas mais amam no ar livre e a marca Corona está sempre inovando para lembrá-los dessa sensação", disse Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona. "Agora, estamos entusiasmados em oferecer aos consumidores a Corona Sunbrew 0,0%, a primeira cerveja sem álcool com vitamina D, reforçando nosso desejo de ajudar as pessoas a se reconectar à natureza, a qualquer momento."

De acordo com a IWSR, o volume total da categoria de baixo teor/álcool zero global deverá crescer 31% até 2024. A Corona Sunbrew 0,0% oferece aos consumidores que buscam uma cerveja sem álcool uma nova opção única. A Corona Sunbrew 0,0% contém 30% do valor diário de vitamina D no Canadá e 60 calorias na embalagem de 330 ML.

A Corona Sunbrew 0,0% mantém a essência da Corona; ela foi desenvolvida a partir da Corona Extra, extraindo o álcool e depois misturando a cerveja sem álcool com vitamina D e sabores naturais para alcançar a receita final. Este lançamento também demonstra o compromisso contínuo da AB InBev com o uso inteligente de bebidas para ajudar a reduzir e prevenir o uso prejudicial de álcool em todo o mundo.

"Após inúmeros e rigorosos testes, a Corona Sunbrew 0,0% mostra com orgulho nossa capacidade de encontrar soluções, lacunas e oportunidades de crescimento como marca", disse Brad Weaver, vice-presidente global de pesquisa e desenvolvimento de inovação da ABInBev. "A trajetória não foi fácil, uma vez que a vitamina D é sensível ao oxigênio e à luz, e não facilmente solúvel na água. Entretanto, graças ao nosso investimento contínuo em inovação e pesquisa e desenvolvimento, nossa equipe conseguiu criar a única cerveja sem álcool com vitamina D, proporcionando uma oportunidade única no mercado."

A Corona Sunbrew 0,0% estará disponível para os consumidores em algumas fases distintas. A marca global lançará pela primeira vez a Corona Sunbrew 0,0% no Canadá, precisamente na época do ano em que a maioria dos canadenses experimentam luz solar limitada, tornando-se um mercado ideal para lançar uma inovação de uma marca sinônimo de praia e celebrações ao ar livre. Ainda este ano, a Corona ampliará a oferta de produtos não alcoólicos no Reino Unido, seguida de mercados importantes no restante da Europa, América do Sul e Ásia.

A Agência de Criação DAVID Miami colaborou em estreita colaboração com a Corona sobre o desenvolvimento da Corona Sunbrew 0,0% desde o seu início, há mais de dois anos. Como parceiro de marca em andamento, DAVID apresentou de forma proativa a ideia da Corona de desenvolver uma bebida contendo vitamina D.

"Cada detalhe do projeto é especial. Desde a concepção do produto até a campanha final. Não é todo dia que temos a chance de apresentar uma ideia de produto e ver um cliente inovador como a Corona comprá-la, desenvolvê-la e levá-la ao próximo nível. Um verdadeiro esforço colaborativo", disse Pancho Cassis, diretor global de criação da DAVID.

Para ajudar a apoiar o lançamento da Corona Sunbrew 0,0%, a marca divulgará uma nova campanha criativa que capturará o prazer de "Sunshine, Anytime." Uma compilação de cenas filmadas em uma praia intocada na Costa Rica apresenta o prazer da vida ao ar livre e a energia positiva sem limites do sol. A nova campanha da Corona Sunbrew 0,0% conta com a sensação de descontração e relaxamento. A campanha de marketing integrada de 360 graus, criada por DAVID Miami e pelo diretor Juan Cabral, inspira os consumidores a apreciar o estilo de vida da Corona, que é melhor aproveitado com o sol.

Sobre a Corona Global

Criada no México, a Corona é a marca líder de cerveja do país, a cerveja mexicana mais popular do mundo, exportada para mais de 180 países. A Corona Extra foi fabricada pela primeira vez em 1925 na Cervecería Modelo, na Cidade do México. A Corona é pioneira no setor de cerveja e foi a primeira a usar uma garrafa transparente para mostrar a sua pureza e alta qualidade para o mundo. A arte encontrada na garrafa foi pintada, destacando nosso compromisso com a qualidade em nossas embalagens e a nossa herança mexicana. Nenhuma Corona está completa sem limão. Adicionando naturalmente personalidade, sabor e refrescância, o ritual do limão faz parte integrante de uma experiência verdadeiramente única da Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra o tempo ao ar livre. A marca convida as pessoas a fazer uma pausa, relaxar e apreciar os simples prazeres da vida.

A Corona tem um compromisso contínuo com a redução do uso de plástico. Desde sua parceria com a Parley for the Oceans em 2017, eles superaram sua missão de proteger 100 ilhas antes de 2020 e continuar a implementar esforços consistentes de limpeza global.

