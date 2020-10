Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Concertista Internacionalmente reconhecida Juliana D'Agostini

A Pianista.

Juliana D'Agostini começou a tocar piano aos cinco anos e tem reconhecimento internacional de prestígio entre artistas do segmento. Concertista, compositora e cantora, acumula importantes prêmios internacionais. Carrega em seu currículo a direção de séries em salas respeitosas.

É presidente do Instituto Cultural Juliana D'Agostini, entidade sem fins lucrativos que administra projetos culturais e de educação musical e integra o Conselho Superior da Indústria Criativa da FIESP e o Conselho da Frente Parlamentar da Música.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realiza na próxima quarta-feira (14) com início as 20:00 horas uma apresentação ao vivo no canal do Youtube do Corpo Musical da PMESP. A 'live' visa a arrecadação de doações em prol da Associação Pró-PM ( Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de São Paulo), trabalha para garantir a melhoria contínua do atendimento médico, odontológico e psicológico, que financia a compra de equipamentos e materiais necessários à manutenção do Sistema de Saúde Física e Mental Policial-Militar e que custeia contratações e treinamentos indispensáveis aos profissionais da área médica, odontológica e psicológica que atuam nessas organizações, independentemente de ser associado à PRÓ-PM.

Os músicos, integrantes da Camerata e do Coro Masculino da PMESP e a Renomada Pianista Juliana D´Agostini, prepararam um repertório eclético e com momentos especiais em homenagem à Semana das Crianças.

O show será transmitido pelo canal do YouTube com apoio da PAED Produções e Eventos, com aproximadamente uma hora de duração e contará com a participação especial dos PMs da Alegria, Cabo Palhaço Bagaceira dos Bombeiros e do Capitão América e sua turma.

Para acompanhar a apresentação ao vivo, acesse:

https://www.youtube.com/channel/UCPchWN2CMDxZxbiowIMS8vg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312934/Foto_Capa.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312935/Juliana_D_Agostini.jpg





FONTE Juliana D'Agostini

