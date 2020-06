Correção no total de mortes por COVID-19 nos países da América Latina e do Caribe

SEATTLE, 25 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Um erro não intencional no cálculo do total de mortes para a América Latina e Caribe fez com que o IHME divulgasse um total incorreto para a região num press release de 24 de junho e no seu website . O total de mortes registrado, de quase 388.300, excluía a Argentina, o Chile e o Uruguai. O total atualizado para a América Latina e Caribe é de 438.698 mortes. O IHME lamenta o erro.

As previsões de mortes para os países separadamente estão corretas. O IHME continuará atualizando suas informações à medida que novos dados estiverem disponíveis.

As previsões podem ser acessadas em https://covid19.healthdata.org.

