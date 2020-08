Corrida do Bem "LiveOnRun Candowell" arrecadará fundos em prol de entidades assistenciais

A ação é aberta à participação de qualquer pessoa e idade, que poderá correr ou andar durante o tempo e no ritmo que desejar, conectada e transmitindo sua atividade pelo aplicativo Zoom. Para participar, o corredor deverá se cadastrar no Candowell e acessar o link que será enviado pela organização no dia do evento.

O ator da Globo Rafael Cardoso será o embaixador da LiveOnRun Candowell. Ele promoverá a participação de diversos convidados para a corrida. E, claro, correrá junto!

Realizada através do Zoom, e com transmissão ao vivo no YouTube, permitirá a presença simultânea de diversos participantes na plataforma digital, individualmente e com o cuidado para manter o distanciamento social devido aos riscos de contaminação em tempos de pandemia.

"Esta será uma corrida muito divertida e inédita, alinhada com os objetivos da rede social Candowell: promover ações pelo bem social", declara Carlos César Fernandes, CEO da Candowell. "A LiveOnRun tem uma proposta muito democrática em termos de acolher participantes, de todas as idades e disposições físicas, e em qualquer local do mundo. O propósito é engajar as pessoas em prol de um bem comum", reforça Carlos.

Segundo Cris Broilo, diretora de novos negócios da Candowell, "temos como único propósito somar pessoas que desejam fazer o bem, concentradas numa atividade de apenas uma hora de duração, mas que podem gerar benefícios duradouros para muitas pessoas necessitadas".

As entidades a serem beneficiadas com a LiveOnRun Candowell são Instituto Muda Brasil, Instituto Esporte e Educação e Liga Solidária das Senhoras Católicas de São Paulo. Serão 40 mil beneficiários diretos.

Sobre Candowell

Candowell é uma rede social criada por brasileiros e com presença internacional para promover ações beneficentes em todo o mundo e promover transformação social. Apoia projetos independentes e o trabalho de ONGs e fundações com atuação socioambiental nas áreas de saúde, educação e meio ambiente. https://candowell.com/

AGENDA:

Dia 08 de agosto de 2020

A partir das 10 horas (horário de Brasília)

Inscrição no aplicativo Candowell (iOS e Android)

Participação pelo aplicativo Zoom, transmissão pelo YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1225717/LiveOnRun_Candowell__3.jpg

