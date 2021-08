Corsano Health annonce la publication d'une nouvelle étude de validation clinique de sa CardioWatch 287 chez les patients cardiaques

Les dispositifs portables mesurent avec précision la fréquence cardiaque et les intervalles RR chez 180 patients présentant un risque cardiovasculaire

BUSSUM, Pays-Bas, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Corsano Health, une entreprise de technologie médicale de premier plan qui développe, produit et commercialise des dispositifs de surveillance continue de la santé de qualité médicale, a annoncé la publication d'un essai clinique évalué par des pairs qui examine la précision des mesures de la fréquence cardiaque et des intervalles RR des dispositifs portables CardioWatch 287 chez 180 patients cardiaques.

La photopléthysmographie (PPG) dans les capteurs portables joue un rôle important dans la surveillance du rythme cardiaque accessible. Le Cardiology Centers Netherlands (CCN) a étudié la précision d'un bracelet de pointe (la CardioWatch 287 de Corsano) pour la détection des battements de cœur chez les patients cardiaques et a évalué l'efficacité d'un qualificateur de signal pour identifier les signaux médicalement utiles. L'étude du CCN souligne que le bracelet CardioWatch 287 de Corsano, doté de la technologie PPG, peut déterminer la fréquence cardiaque et les intervalles RR avec une grande précision chez les patients présentant un risque cardiovasculaire de différents sous-groupes, avec indicateur de qualité du signal.

« La validation indépendante de la CardioWatch 287 de Corsano Health est une preuve important dans notre processus de certification médicale CE-MDR. Les accessoires ergonomiques non invasifs de Corsano fournissent des données validées médicalement et offrent plus de souplesse au patient », a déclaré le Dr Peter Stas, PDG de Corsano Health. « De plus, l'enquête de satisfaction des patients menée à la clôture de l'étude a fait état de la commodité et de la facilité d'utilisation des dispositifs CardioWatch 287. »

L'étude du CCN, à laquelle ont participé 180 patients cardiaques envoyés par leur médecin généraliste dans l'une des cliniques externes du CCN, a testé la précision du signal PPG par rapport à un ECG à 12 dérivations, définie comme la proportion de battements cardiaques correctement détectés par le PPG en 100 ms et en 50 ms de l'enregistrement ECG. En outre, le CCN a déterminé la corrélation (r) et une correspondance de 95 % entre l'ECG et le PPG pour la fréquence cardiaque et les intervalles RR.

L'étude intitulée The accuracy of heartbeat detection using photoplethysmography technology in cardiac patients a été publiée dans The Journal of Electrocardiology, une publication de premier plan d'Elsevier qui cherche à contribuer de manière significative à la précision du diagnostic ainsi qu'au pronostic et au traitement efficace, à la prévention ou au retardement des maladies cardiaques.

CCN conclut : « En raison de leur nature non intrusive et pratique, les dispositifs portables comme la CardioWatch 287 de Corsano ont un grand potentiel pour le suivi accessible à long terme et à haut volume des patients cardiaques à risque. »

À propos de Corsano Health

Corsano Health, une société leader dans le domaine des technologies médicales portables, basée aux Pays-Bas avec des bureaux de R&D en Suisse, développe, produit et commercialise des dispositifs de surveillance médicale intelligents conçus pour mesurer les paramètres vitaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant une technologie sans fil, non invasive et de qualité médicale. Le nom de marque Corsano vient de incorpore sano (dans un corps sain). Le dispositif CardioWatch 287 de Corsano est un système de dépistage de l'arythmie cardiaque qui fournit une solution simple et efficace pour la surveillance continue de jusqu'à 19 mesures de paramètres vitaux (fréquence cardiaque, intervalles RR, fréquence respiratoire, SpO2, sommeil, activité, ECG, BIOZ, température corporelle centrale, pression artérielle sans tensiomètre). Plus d'informations sur http://www.corsano.com

