Corsano Health gibt die Veröffentlichung einer neuen klinischen Validierungsstudie für seine CardioWatch 287 bei Herzpatienten bekannt

Tragbare Geräte messen präzise die Herzfrequenz und die RR-Intervalle bei 180 kardiovaskulären Risikopatienten

BUSSUM, Niederlande, 25. August 2021 /PRNewswire/ -- Corsano Health, ein führendes MedTech-Unternehmen, das Geräte zur kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung in medizinischer Qualität entwickelt, herstellt und vermarktet, hat heute die Veröffentlichung einer von Experten begutachteten klinischen Studie bekannt gegeben, in der die Genauigkeit der Herzfrequenz- und RR-Intervallen-Messungen bei seinen tragbaren CardioWatch 287-Geräten an 180 Herzpatienten untersucht worden war.

Die Photoplethysmographie (PPG) in den Sensoren des Geräts spielt eine wichtige Rolle bei der barrierefreien Herzrhythmusüberwachung. Die Cardiology Centers Netherlands (CCN) untersuchten die Genauigkeit eines hochmodernen Armbands (die CardioWatch 287 von Corsano) zur Erkennung der Herzschläge bei Herzpatienten und bewerteten die Wirksamkeit eines Signalqualifiers bei der Erkennung medizinisch nützlicher Signale. Die CCN-Studie hat ergeben, dass das CardioWatch 287-Armband von Corsano mit PPG-Technologie die Herzfrequenz- und RR-Intervalle bei kardiovaskulären Risikopatienten über verschiedene Untergruppen hinweg mit hoher Genauigkeit bestimmen kann, insbesondere mit einem Signalqualitätsindikator.

„Die unabhängige Validierung der CardioWatch 287 von Corsano Health ist ein wichtiger Beleg für unseren medizinischen CE-MDR-Zertifizierungsprozess. Die nicht-invasiven ergonomischen Wearables von Corsano liefern medizinisch validierte Daten mit einer hervorragenden Patientencompliance", so Drs. Peter Stas, CEO von Corsano Health. „Zudem wurden in der zum Abschluss der Studie durchgeführten Umfrage zur Patientenzufriedenheit die Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit der CardioWatch 287 genannt."

Die CCN-Studie, in die 180 Herzpatienten von ihren Allgemeinmedizinern an eine der CCN-Ambulanzen verwiesen wurden, testete die Genauigkeit des PPG-Signals im Vergleich zu einem 12-Kanal-EKG, definiert als der Anteil korrekt erkannter Herzschläge durch PPG innerhalb von 100 ms und innerhalb von 50 ms der EKG-Registrierung. Darüber hinaus ermittelten die CCN die Korrelation (r) und die 95 %-Obergrenzen der Übereinstimmung zwischen EKG und PPG bei HF- und RR-Intervallen.

Die Studie trägt den Titel The accuracy of heartbeat detection using photoplethysmography technology in cardiac patients (dt. „Die Genauigkeit der Herzschlagerkennung mithilfe der Photoplethysmographie-Technologie bei Herzpatienten") und erscheint im Journal of Electrocardiology, einer führenden Elsevier-Publikation, die wesentlich zur Genauigkeit der Diagnose sowie der Prognose und zur wirksamen Behandlung, Vorbeugung oder Verzögerung von Herzerkrankungen beitragen soll.

Die CCN kamen zu folgendem Schluss: „Tragbare Geräte wie die CardioWatch 287 von Corsano haben aufgrund ihrer unaufdringlichen und bequemen Art ein großes Potenzial für die Langzeitüberwachung von Risikopatienten mit Herzerkrankungen in hohem Volumen."

Informationen zu Corsano Health

Corsano Health ist ein führendes tragbares MedTech-Unternehmen, das intelligente medizinische Überwachungsgeräte entwickelt, produziert und vermarktet, die Vitalparameter rund um die Uhr mit drahtloser, nicht-invasiver und medizinischer Technologie messen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden und betreibt F&E-Büros in der Schweiz. Die Marke Corsano leitet sich von incorpore sano („in einem gesunden Körper") ab. Die CardioWatch 287 von Corsano ist ein Screening-System für Herzrhythmusstörungen, das eine einfache und effektive Lösung für die kontinuierliche Überwachung von bis zu 19 Vitalparametermessungen bietet (d. h. Herzfrequenz, RR-Intervalle, Atemfrequenz, SpO2, Schlaf, Aktivität, EKG, BIOZ, Körperkerntemperatur, manschettenlose Blutdruckmessung). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.corsano.com

SOURCE Corsano Health B.V.