Corsearch announce l'acquisition de TrademarkNow

Corsearch renforce sa position de leader dans le domaine des services de recherches et protections de marques en faisant l'acquisition de TrademarkNow, un prestataire de solutions intelligentes de recherches et surveillances de marques. Cette acquisition permet d'étendre l'offre de Corsearch afin de toujours mieux accompagner les professionnels du domaine de l'IP avec des solutions technologiques innovantes.

NEW YORK, 27 août 2020 /PRNewswire/ -- Corsearch Inc. annonce l'acquisition du leader Legal Tech de l'industrie, TrademarkNow. Cette acquisition vient élargir l'offre de recherches et surveillances de Corsearch et élargit sa présence mondiale.

Dans un environnement économique de plus en plus complexe, les professionnels des marques ont besoin d'une palette de solutions plus larges et innovantes leur permettant de travailler plus rapidement, collaborer plus facilement, où qu'ils se trouvent.

Les avancées technologiques de TrademarkNow combinées à l'offre globale de recherches, surveillances et protections de marques de Corsearch vont permettre aux professionnels de l'IP de bénéficier de nouvelles solutions correspondant à leurs besoins actuels et futurs.

Le Directeur Général de Corsearch, Tobias Hartmann, dit «L'arrivée de TrademarkNow au sein de Corsearch nous permet de renforcer notre position d'acteur innovant sur le marché.

L'utilisation du Machine Learning permet à TrademarkNow de proposer des solutions innovantes, simples d'utilisation et performantes. En combinant à ces solutions, notre approche holistique du cycle de vie des marques et nos bases de données mondiales, nous allions le meilleur de la technologie et des marques. »

Mikael Kolehmainen, le Directeur Général de TrademarkNow, dit : « La mission de TrademarkNow qui consiste à fournir des solutions de recherches et surveillances innovantes demande de l'investissement et des partenariats stratégiques. Rejoindre Corsearch nous permet de transformer ensemble la manière dont les professionnels de l'IP travaillent en mettant à leur disposition des services fiables et simple à utiliser. »

Cette acquisition permet à Corsearch d'élargir l'offre disponible sur sa plateforme, sur laquelle les utilisateurs ont accès aux services de recherches, surveillances mais aussi de protection des marques en ligne et d'enquêtes anti-contrefacçons.

Au sujet de Corsearch :

Depuis 70 ans, Corsearch propose aux professionnels des marques et de l'IP des solutions innovantes de recherches, surveillances et protections de marques. L'expertise du métier combinée à un service inégalé et une technologie de pointe fait de Corsearch le partenaire idéal pour des milliers de clients.

Avec dix bureaux dans le monde et des centaines d'analystes expérimentés, Corsearch est le seul prestataire de solutions couvrant tout le cycle de la vie de la marque, du leur création à leur protection.

Au sujet de TrademarkNow :

TrademarkNow offre une plateforme en ligne intelligente de gestion des marques à destination des entreprises, cabinets et agences de création de marques pour effectuer des recherches de marques instantanées et des surveillances.

Au cœur de cette plateforme se trouve un modèle d'intelligence artificielle créé par des experts de l'industrie des marques et de la linguistique. Une technologie de pointe combinée au Machine Learning et un design intuitif permettent aux professionnels d'analyser et prendre des décisions plus facilement et plus simplement.

