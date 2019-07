Corte Internacional de Arbitragem determina ter jurisdição para ouvir o conflito entre a Agility e o Iraque

CIDADE DO KUWAIT, 13 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Agility Public Warehousing Company KSCP anunciou, hoje, que uma corte internacional de arbitragem, constituída sob tutela do Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID), do Banco Mundial, determinou ter jurisdição sobre as reivindicações desde que entrou em vigência o tratado bilateral de investimento (BIT) entre o Kuwait e o Iraque. Desejamos uma decisão de mérito para estas reivindicações.

A Agility alega que o governo iraquiano não permitiu que a empresa e as suas subsidiárias recorressem da decisão inadequada do Comitê de Comunicações e Mídia (CMC) de anular o investimento na Korek Telecom e que o governo, depois, de maneira ilegal, implementou a decisão do CMC ordenando a devolução de ações adquiridas pela Agility e seus coinvestidores para os acionistas originais iraquianos, em março de 2019, sem o reembolso do investimento da Agility.

"Estamos muito satisfeitos com a decisão do tribunal da ICSID", disse Tarek Sultan, vice-presidente e CEO. "A decisão estabelece proteções a que a Agility tem direito e, agora, as ações da República do Iraque serão investigadas sob as leis internacionais."

Em fevereiro de 2017, o Grupo Agility entrou com um pedido de arbitragem contra a República do Iraque através da Convenção sobre a Resolução de Controvérsias sobre Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados e do acordo entre o governo federal do Kuwait e o governo federal do Iraque de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos.

Ao longo dos anos a Agility investiu mais de 380 milhões de dólares e uma quantidade significativa de experiência em gestão e conhecimento técnico para transformar a Korek Telecom em uma empresa de sucesso.

Sobre a Agility

A Agility é uma empresa internacional de logística com receita superior a US$ 5,1 bilhões e conta com mais de 26 mil colaboradores, em mais de 100 países. A empresa é uma das maiores prestadoras de serviços de frete e logística, além de ser a líder e investir muito em tecnologia, a fim de elevar a eficiência da cadeia. A Agility é pioneira nos mercados emergentes e uma das maiores proprietárias privadas e desenvolvedoras de serviços de armazenagem e distritos industriais leves no Oriente Médio, na África e na Ásia. As subsidiárias da Agility prestam serviços de logística de abastecimento, serviços aeroportuários, gestão de imóveis e instalações comerciais, digitalização aduaneira e serviços remotos de infraestrutura.

