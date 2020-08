CorVent Medical nombra a Richard S. Walsh consejero delegado

Más recientemente, Walsh ha trabajado como vicepresidente de ventas globales de Medrobotics Corporation, donde fue responsable por construir una fuerza de ventas mundial directa y de distribución de su nuevo sistema quirúrgico robótico, estableciendo una asociación clínica importante con los principales líderes de opinión y apoyando a las actividades de consecución de fondos. Ha estado implicado en seis salidas de tecnología y medicina y ocupó los cargos de ventas y marketing de progreso de responsabilidad en NeoTract, Acclarent, AtriCure, Stereotaxis, Inc, IntuitiveSurgical, Perclosey US Surgical. Walsh cuenta con una licenciatura en Ciencias Aeronáuticas de la Embry-Riddle Aeronautical University, habiendo trabajado en la U.S Army National Guard.

"Me emociona unirme a CorVent en este momento tan destacado. El equipo central es muy fuerte, y tenemos una oferta destacada que se dirige de forma única a hacer frente a este vacío importante existente en el mercado", añadió Richard S. Walsh, consejero delegado de CorVent Medical. "La Covid-19 ha expuesto una necesidad vital de disponer de un suministro de ventilador fiable y bajo demanda cuando la demanda de los pacientes supera la capacidad de ventilador de la UCI tradicional. El ventilador RESPOND-19 amplía su acceso a la ventilación de cuidado vital que permite un despliegue rápido y de coste contenido".

"Creemos que la tecnología de CorVent tiene potencial para interrumpir el mercado de los ventiladores con una solución elegante que permita un cuidado de salud preparado y con la capacidad de asegurar a todos los pacientes disponer de acceso a un apoyo respiratorio cuando más lo necesitan", explicó Antoine Papiernik, socio administrativo de SofinnovaPartners y principal inversor de CorVent Medical. "Estamos encantados de disponer de un veterano de la industria, como Rich, para propagar los esfuerzos comerciales de CorVent".

Ideal para la recuperación de desastres o para las necesidades de ventilación de desbordamiento, el ventilador CorVent RESPOND-19 complementa los productos de ventilación existentes al proporcionar un cuidado vital, con un suministro de ventilador flexible en momentos de gran necesidad. El sistema intuitivo combina las características de salvar vidas para cumplir con las necesidades respiratorias individuales de los pacientes con un control de infección superior y salvaguarda integrados. Optimizado para un almacenamiento a largo plazo y sin mantenimiento, el sistema de coste contenido elimina la necesidad de disponer de contratos de servicios costosos.

CorVent Medical, una compañía de cartera de propiedad privada de Coridea LLC, se ha comprometido a desarrollar ventiladores inteligentes, versátiles y que salvan vidas para cuidados vitales. El primer producto de la compañía, el ventilador RESPOND-19™, se ha diseñado en asociación con Design Catapult, firma de diseño industrial reconocida por su creación rápida de productos médicos y comerciales. El ventilador está pendiente en la actualidad de la Emergency Use Authorization (EUA) emitida por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) para ventiladores, conectores en forma de tubos y accesorios, que autoriza su uso durante la duración de la declaración de emergencia de salud pública de la COVID-19 de la U.S. Health and Human Services. Este dispositivo aún no ha recibido la declaración de la FDA ni su aprobación. Aprenda más en la página web sita en www.corventmedical.com.

Fundada por los empresarios en serie, el doctor Howard Levin y Mark Gelfand, Coridea LLC es un incubador médico y tecnológico demostrado que desarrolla soluciones inesperadas para hacer frente a las necesidades complejas y costosas del cuidado de la salud. Coridea ha lanzado con éxito más de 10 compañías centradas en servir como puente entre el cuidado al paciente y la innovación de los dispositivos médicos. Aprenda más en la página web sita en www.coridea.com.

