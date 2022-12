CORVIA MEDICAL ANNONCE LA RANDOMISATION DU PREMIER PATIENT DE L'ESSAI DE CONFIRMATION RESPONDER-HF

Le shunt auriculaire de Corvia® peut changer la façon dont l'insuffisance cardiaque est traitée

TEWKSBURY, Massachusetts, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Corvia Medical, Inc, une société dédiée à la transformation du traitement de l'insuffisance cardiaque (IC), a annoncé aujourd'hui la randomisation du premier patient dans l'essai RESPONDER-HF, un essai de confirmation international qui étudie le shunt auriculaire de Corvia chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (ICFEp) ou légèrement réduite (ICFElr).

Corvia InterAtrial Shunt Device (IASD)

Le premier patient a été inscrit et randomisé par Scott Lilly, M.D., cardiologue interventionnel, et Rami Kahwash, M.D., cardiologue en insuffisance cardiaque au Centre médical Wexner de l'Ohio State University. « Nous sommes heureux de participer à RESPONDER-HF et de poursuivre l'important travail d'étude du traitement avec shunt auriculaire, qui pourrait représenter un avantage clinique important pour des millions de patients atteints d'insuffisance cardiaque », a commenté le Dr Lilly. Le Dr Kahwash a ajouté : « Malgré les avancées pharmaceutiques en cours, le traitement de l'ICFEp demeure difficile et de multiples traitements sont nécessaires pour traiter une maladie aussi hétérogène. Nous sommes heureux d'offrir l'accès à une nouvelle option de traitement qui pourrait soulager l'essoufflement de nos patients et améliorer leur qualité de vie. »

RESPONDER-HF est un essai randomisé et contrôlé de façon fictive qui comprend jusqu'à 260 patients provenant de 60 centres aux États-Unis, en Europe et en Australie. L'essai évaluera l'efficacité du shunt auriculaire de Corvia pour réduire les hospitalisations de patients présentant une IC et améliorer la qualité de vie. Sanjiv Shah, M.D., directeur de la recherche pour le Bluhm Cardiovascular Institute, et directeur du programme relatif à l'ICFEp à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, et Martin Leon, M.D., directeur des soins cardiovasculaires interventionnels au Columbia University Irving Medical Center, servir de chercheurs principaux pour l'étude.

L'essai de confirmation RESPONDER-HF s'appuie sur des données scientifiques exhaustives et des leçons progressives tirées de REDUCE LAP-HF II, le plus grand essai contrôlé randomisé d'un traitement fondé sur un dispositif pour les patients atteints d'ICFEp. Comme l'indique la publication dans Circulation,1 REDUCE LAP-HF II est la seule étude portant sur un dispositif thérapeutique implantable qui montre des avantages cliniques pour cette population. Au sein d'un groupe de répondeurs, représentant 50 % des patients de l'étude, le traitement avec le shunt auriculaire de Corvia a entraîné une réduction de 45 % des événements d'IC et une amélioration de 55 % de la qualité de vie par rapport au contrôle fictif.

« Nous sommes déterminés à démontrer les avantages potentiels du traitement avec le shunt auriculaire et nous prévoyons que RESPONDER-HF validera les constatations du groupe de répondants REDUCE LAP-HF II, qui correspondent aux deux tiers des personnes atteintes d'ICFEp, soit 2 millions de personnes aux États-Unis seulement », a commenté le Dr Leon. Le Dr Shah a ajouté : « L'essai RESPONDER-HF permettra non seulement de continuer à faire progresser notre compréhension scientifique du shunt dans l'ICFEp, mais il a également le potentiel de changer le paradigme du traitement et, ce faisant, de nous rapprocher de la médecine de précision en cas d'insuffisance cardiaque. »

Plus de 26 millions de personnes dans le monde souffrent d'IC2 et plus de la majorité d'entre elles sont atteintes d'ICFEp3, le plus grand besoin clinique non satisfait en médecine cardiovasculaire. Le shunt auriculaire de Corvia est conçu pour réduire la pression auriculaire gauche (PAG) élevée, principale cause des symptômes de l'IC chez les patients atteints d'ICFEp. Le shunt est placé par cathéter entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, formant un passage qui permet au sang de circuler de l'oreillette gauche à pression élevée vers l'oreillette droite à pression plus faible, dans le but de réduire les symptômes et les événements d'IC et d'améliorer la qualité de vie.

À propos de Corvia Medical, Inc.

Corvia Medical, Inc. est en train de révolutionner le traitement de l'insuffisance cardiaque grâce à de nouveaux dispositifs cardiovasculaires implantés par voie transcathéter. Fondée en 2009 et basée à Tewksbury, dans le Massachusetts, Corvia Medical se consacre à l'amélioration de la qualité des soins pendant le traitement de l'insuffisance cardiaque, permettant aux patients de retrouver une vie normale. Le shunt auriculaire de Corvia a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA en 2019. La société privée est soutenue par Third Rock Ventures, General Catalyst Partners, AccelMed, Lumira Ventures, Edwards Lifesciences et un investisseur stratégique anonyme. Consultez le site https://corviamedical.com/ .

Pour en savoir plus sur l'admissibilité à l'étude RESPONDER-HF, consultez le site suivant : https://treatmyheartfailure.com .

