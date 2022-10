COSMETIC 360, SALON INTERNATIONAL DE L'INNOVATION, OUVRE SES PORTES EN METTANT LES PLEINS PHARES SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

PARIS, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le salon international de l'innovation COSMETIC 360 vient d'ouvrir ses portes pour deux jours exceptionnels les 12 et 13 octobre 2022 au Carrousel du Louvre à Paris.

Sa 8ème édition se veut exaltante avec l'Intelligence Artificielle à l'honneur. Elle accueille 220 exposants de 16 pays et 4 500 décideurs internationaux, dont plusieurs délégations de clusters (Canada, Thaïlande, Taiwan, Espagne, Portugal, Italie, Royaume-Uni, Colombie, Corée du Sud).

COSMETIC 360 welcomes 220 exhibitors from 16 countries and 4,500 international decision-makers. Cosmetic 360 Logo

Tous sont venus partager la révolution de l'IA, qui bouleverse la science, la production, le commerce, l'expérience client et l'anticipation. La 5ème révolution industrielle fondée sur la plus grande collaboration entre humains et machines intelligentes est en marche !

Le salon, organisé par COSMETIC VALLEY, 1er réseau mondial de la filière parfumerie cosmétique, est le lieu de plusieurs temps forts consacrés à l'IA : conférences inédites, hackathon avec la nouvelle génération, start-up innovantes, awards. Deux autres thématiques d'avancées majeures sont aussi les points d'orgue de cette 8ème édition : l'Eco-responsabilité et la nouvelle ère du Wellness.

LES CHAMPIONS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR COSMETIC 360 EN 2022

Fer de lance chaque année de l'innovation cosmétique, COSMETIC 360 réunit pour la première fois, une trentaine d'entreprises pionnières de l'IA, françaises et internationales. Les solutions innovantes sont présentées sur 3 axes majeurs :

LA PREDICTION : les algorithmes IA permettent de prédire des comportements d'achats donc des ventes, l'activité des molécules, la qualité des produits, mais aussi de prédire des pannes de production et d'anticiper des opérations de maintenance…

: les algorithmes IA permettent de prédire des comportements d'achats donc des ventes, l'activité des molécules, la qualité des produits, mais aussi de prédire des pannes de production et d'anticiper des opérations de maintenance… LA PERSONNALISATION : l'IA décuple l'analyse de la peau, la capacité de produits sur-mesure, l'apprentissage en continu pour adapter les réponses en temps réel, l'expérience client augmentée (chatbot…).

: l'IA décuple l'analyse de la peau, la capacité de produits sur-mesure, l'apprentissage en continu pour adapter les réponses en temps réel, l'expérience client augmentée (chatbot…). L'AIDE A LA DECISION ET LA REDUCTION DU « TIME TO MARKET » : l'IA favorise la prise de décisions éclairées par la visualisation de données et l'analyse de celles-ci.

Porteuse d'un marché évalué à 500 milliards de dollars en 2023[1], l'Intelligence Artificielle ouvre la voie à des crèmes et parfums plus personnalisés, des tests améliorés, des packagings repensés, de nouvelles propriétés de molécules. Elle représente également des flux logistiques améliorés, un moyen d'accélérer le développement durable, un ajustement hyper-agile entre l'offre et la demande pour une compétitivité accrue.

« Alors que la Commission européenne veut faire de l'Europe le pôle mondial d'une IA digne de confiance, porteuse de croissance, Cosmetic Valley souhaite être un acteur et un moteur, à la conquête de ce nouveau territoire. Nous en sommes convaincus, l'IA sera, non seulement une révolution technologique mais une nouvelle frontière pour nos usines, nos boutiques, nos ventes en ligne, nos consommateurs. » déclare Marc-Antoine Jamet, Président de Cosmetic Valley.

LES INNOVATIONS DE L'ECO-RESPONSABILITE ET DE LA NOUVELLE ERE WELLNESS

Si l'IA est le point d'orgue de l'édition 2022, COSMETIC 360 met également en valeur d'autres sources fondamentales de l'innovation environnementale et sociétale :

L'Eco-responsabilité de la cosmétique pour les économies de ressources, d'eau et d'énergie. Avec de toutes nouvelles formulations de cosmétique solide, les packagings biosourcés, les progrès de la vectorisation, et le développement de l'upcycling.

de la cosmétique pour les économies de ressources, d'eau et d'énergie. toutes nouvelles formulations de cosmétique solide, les packagings biosourcés, les progrès de la vectorisation, et le développement de l'upcycling. La nouvelle ère Wellness qui associe la cosmétique aux nouvelles pratiques de bien-être. Avec des innovations de soins alliant corps et mental, sensorialités et bénéfices émotionnels.

COSMETIC 360, LE CŒUR DE L'INNOVATION COSMETIQUE

COSMETIC 360 se distingue chaque année par les technologies, procédés, produits et services innovants. Le salon réunit décisionnaires et personnes influentes de l'industrie mondiale de la cosmétique autour des matières premières, formulations, conditionnements, tests et analyses, produits finis, logistique, équipements, distribution.

« Notre salon est toujours le révélateur d'incroyables avancées de la filière, sachant que COSMETIC 360 porte haut et fort les valeurs de la cosmétique du 21ème siècle : l'utilité universelle, le bien-être humain, la responsabilité envers le vivant, la liberté de création, et le progrès scientifique » souligne Franckie Béchereau, Directrice de COSMETIC 360.

Pour en savoir plus sur COSMETIC VALLEY, organisateur du salon : https://www.cosmetic-valley.com/

Pour en savoir plus sur COSMETIC 360 : https://www.cosmetic-360.com/en/

Contact presse:

Agence PPR

[email protected]

[1] https://www.silicon.fr/intelligence-artificielle-500-milliards-2023-432263.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1919447/COSMETIC_VALLEY_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1919448/COSMETIC_VALLEY_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1919444/Cosmetic_Valley_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1919446/Cosmetic_360_Logo.jpg

SOURCE COSMETIC VALLEY