Costa Coffee et Alghanim Industries développent leur partenariat au Moyen-Orient

Le partenariat Costa Coffee-Alghanim prospère depuis sa création en 2013, et s'est développé pour atteindre plus de 75 boutiques aujourd'hui. 35 de ces boutiques ont ouvert en moins d'un an, notamment dans des sites de première catégorie tels que la tour Al Hamra et l'aéroport international du Koweït.

Cette croissance est favorisée par les engagements communs des deux sociétés consistant à proposer un café artisanal exceptionnel, des choix crédibles de menus sains, ainsi qu'un service clients remarquable. Costa Coffee et Alghanim Industries ont revu la carte du Koweït afin d'intégrer les préférences et goûts locaux, notamment les spécialités locales telles que le Spanish Latte doux et riche, ainsi que le Turkish latte infusé à la cardamome, version moyen-orientale d'une boisson classique.

Ensemble, les deux sociétés ont récemment lancé plusieurs initiatives de durabilité, passant des pailles en plastiques à des pailles en papier, ainsi qu'en offrant des réductions aux clients qui apportent une tasse réutilisable en boutique. En outre, elles ont établi un centre de formation de barista, organisé des collaborations de pâtisserie avec des chefs célèbres, modernisé le design et la décoration des boutiques, et ouvert un concept store dans la tour Al Hamra, au sein duquel les clients peuvent déguster des cafés de spécialité ainsi qu'une offre étendue de produits alimentaires. Une fois combinées, ces stratégies visionnaires favoriseront les efforts d'expansion de Costa-Alghanim en Arabie saoudite, à Oman et au Qatar.

« Trois qualités sont essentielles pour réussir dans le secteur de produits alimentaires et des boissons », a déclaré Kutayba Y. Alghanim, président exécutif d'Alghanim Industries. « Il est nécessaire de bénéficier d'une perspective patiente à long terme, d'agir de manière décisive lorsqu'une opportunité se présente, et surtout, de placer le client au cœur de son activité. Nous partageons ces valeurs avec Costa Coffee, marque de classe mondiale, qui connaîtra une croissance encore plus forte suite à son acquisition par Coca-Cola. Ces valeurs partagées constituent le fondement de notre travail commun, ainsi que la raison pour laquelle nous nous réjouissons de ce partenariat prospère et durable. »

« Le café est né au Moyen-Orient. D'après les historiens, la consommation de café remonte au 15e siècle dans notre région », a déclaré Omar K. Alghanim, PDG du groupe, Alghanim Industries. « Il n'est pas surprenant que la plupart des habitants de la région apprécient particulièrement le bon café. Et c'est pourquoi nous sommes ravis de croître aux côtés de Costa Coffee, et de nous appuyer sur notre réussite au Koweït. Nous sommes prêts à donner le signal de départ en Arabie saoudite, à Oman et au Qatar, en proposant du café artisanal de classe mondiale à quelques-uns des consommateurs les plus exigeants au monde. »

« Aujourd'hui marque un nouveau chapitre passionnant pour Costa Coffee au Moyen-Orient », a déclaré Dominic Paul, PDG de Costa Coffee. « Notre vision consiste à inciter le monde à apprécier un café d'exception, et nous bénéficions grâce à Alghanim Industries d'un partenaire innovant et prometteur qui nous aidera à déverrouiller la prochaine phase de croissance au Moyen-Orient, en apportant des investissements supplémentaires ainsi qu'en créant des emplois dans plusieurs pays au sein desquels la demande en faveur de Costa Coffee est croissante. »

Aux côtés de Costa Coffee, Alghanim Industries a établi plusieurs partenariats fructueux avec les marques américaines de restauration rapide Wendy's (2015) et Slim Chickens (2017). Alghanim Industries entend ouvrir sa première boutique en dehors du Koweït, en Arabie saoudite, d'ici le quatrième trimestre 2019.

Pour toute question ou demande, veuillez contacter l'équipe d'Alghanim Industries à l'adresse costacoffee.info@alghanim.com.

À propos d'Alghanim

Alghanim Industries est l'une des plus grandes sociétés privées de la région MOAN. Créée au début du siècle au Koweït, la société emploie aujourd'hui plus de 15 000 personnes dans 30 entreprises réparties dans 40 pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est et en Asie.

Alghanim Industries est un leader de marché dans la quasi-totalité de ses principaux domaines d'activité, qui incluent : l'ingénierie, la vente au détail, les ventes et services automobiles, l'isolation et les structures de construction en acier préconçu, la logistique et l'entreposage, les biens de consommation évolutifs, les produits alimentaires et les boissons, l'automatisation des bureaux, la publicité, l'assurance, le crédit à la consommation et les voyages. La société développe activement son portefeuille de marques, en se focalisant sur des partenaires mondiaux de premier plan. Parmi eux figurent : Avis, British Airways, British Petroleum, Cathay Pacific, Daewoo, Honda, Saint-Gobain et Toshiba. En outre, Alghanim Industries a créé plusieurs sociétés régionales fructueuses, parmi lesquelles X-cite (produits électroniques grand public) et Safat Home (art de vivre et ameublement pour la maison).

À propos de Costa Coffee

Créée à Londres par les frères italiens Sergio et Bruno Costa en 1971, Costa Coffee gère plus de 2 600 cafés au Royaume-Uni et plus de 1 300 cafés sur 32 marchés internationaux. Nous sommes la société de cafés enregistrant la plus forte croissance au Royaume-Uni et sommes fiers d'être la chaîne de cafés préférée au Royaume-Uni, qui a été désignée « Meilleure chaîne de cafés de marque au Royaume-Uni et en Irlande » par Allegra Strategies pendant neuf années consécutives (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Le fait d'apporter une contribution positive aux communautés auxquelles nous appartenons est extrêmement important pour nous, à la fois au Royaume-Uni et à travers le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la Costa Foundation, une association caritative agréée qui entend améliorer les opportunités de vie des enfants des communautés de culture du café, en les aidant à avoir accès à une éducation sécurisée et de qualité. Jusqu'à présent, la Fondation Costa a créé plus de 80 projets d'écoles et transformé l'existence de plus de 75 000 enfants. Nous possédons également un programme communautaire à l'échelle du Royaume-Uni, qui permet à nos équipes d'offrir bénévolement de leur temps pour de bonnes causes à l'échelle locale, et d'inviter les groupes communautaires à utiliser notre espace d'accueil dans nos boutiques.

En 2011, Costa Coffee a acheté Coffee Nation en procédant à un changement d'image pour devenir Costa Express. Aujourd'hui, Costa Express exploite plus de 8 500 cafés sur cinq marchés internationaux, et dessert avec fierté le même mélange italien moka célèbre dans ses boutiques, combiné à du lait frais pour créer une tasse de café chaude et délicieuse à emporter.

