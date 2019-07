Costa Coffee y Alghanim Industries amplían su asociación en Oriente Medio

Este crecimiento se basa en el compromiso de ambas empresas por ofrecer un café artesanal sobresaliente, opciones de menú saludables y un servicio al cliente excepcional. Costa Coffee y Alghanim Industries han renovado el menú de Kuwait para reflejar los gustos y preferencias locales, incluidas especialidades locales, como el dulce y exquisito latte español, además del latte turco con cardamomo, que añade un toque de Oriente Medio a una bebida clásica.

Juntas, ambas empresas han introducido recientemente una serie de iniciativas de sostenibilidad, como pasar de pajitas de plástico a pajitas de papel y ofrecer descuentos a los clientes que traen un vaso reutilizable al establecimiento. Además, han fundado un centro de formación de baristas, aparte de organizar colaboraciones de repostería con chefs famosos, mejorar el diseño y los interiores de los establecimientos y abrir una tienda conceptual en Al Hamra Tower, donde los clientes pueden disfrutar de cafés especiales y una oferta de alimentos ampliada. En conjunto, estas estrategias de cara al futuro impulsarán la expansión de Costa y Alghanim en Arabia Saudí, Omán y Qatar.

"Existen tres factores fundamentales para el éxito en el sector de los alimentos y bebidas", afirmó Kutayba Y. Alghanim, presidente ejecutivo de Alghanim Industries. "Hay que tener una visión paciente y a largo plazo, hay que actuar con decisión cuando se presenta la oportunidad y, sobre todo, hay que poner al cliente en el centro del negocio. Compartimos estos valores con Costa Coffee, una marca de talla internacional, que crecerá aún más después de su adquisición por parte de Coca-Cola. Estos valores compartidos son la base de nuestro trabajo conjunto y la razón por la que esperamos que esta sea una asociación duradera y próspera".

"El café es originario de Oriente Medio. Según los historiadores, beber café se remonta al siglo XV en nuestra región", señaló Omar K. Alghanim, consejero delegado de grupo de Alghanim Industries. "No es de extrañar que la mayoría de la gente en esta región tenga un profundo aprecio por el buen café. Y es por eso que estamos encantados de crecer con Costa Coffee, y de avanzar a partir de nuestro éxito en Kuwait. Estamos listos para empezar a trabajar en Arabia Saudí, Omán y Qatar, ofreciendo café artesanal de primer nivel a algunos de los consumidores más refinados del mundo".

"El día de hoy representa otro nuevo capítulo emocionante para Costa Coffee en Oriente Medio", afirmó Dominic Paul, consejero delegado de Costa Coffee. "Nuestra visión es inspirar al mundo a amar el buen café y en Alghanim Industries tenemos un socio innovador y emocionante que nos ayudará a llegar a la siguiente fase de crecimiento en Oriente Medio. Traeremos más inversión y crearemos empleo en varios países donde la demanda de Costa Coffee está creciendo".

Además de con Costa Coffee, Alghanim Industries ha forjado asociaciones exitosas con las marcas estadounidenses de restaurantes de servicio rápido Wendy's (2015) y Slim Chickens (2017). Alghanim Industries espera abrir su primer establecimiento fuera de Kuwait, en Arabia Saudí, durante el cuarto trimestre de 2019.

Para cualquier pregunta o consulta, póngase en contacto con el equipo de Alghanim Industries en costacoffee.info@alghanim.com..

Acerca de Alghanim

Alghanim Industries es una de las empresas privadas más grandes de la región MENA (Oriente Medio y norte de África). La empresa, fundada a principios de siglo en Kuwait, emplea hoy a más de 15.000 personas en 30 empresas de 40 países de Oriente Medio, el norte de África, Europa del Este y Asia.

Alghanim Industries es líder de mercado en casi todos los grandes sectores en los que opera. Entre ellos se incluyen: ingeniería, venta al por menor, ventas y servicios para la automoción, aislamientos y estructuras de acero prediseñadas, logística y almacenamiento, bienes de consumo de rápida rotación, alimentos y bebidas, automatización de oficinas, publicidad, seguros, crédito para el consumo y viajes. La empresa está ampliando activamente su cartera de marcas, centrándose en socios internacionales de primer nivel. Entre ellos se encuentran: Avis, British Airways, British Petroleum, Cathay Pacific, Daewoo, Honda, Saint-Gobain y Toshiba. Asimismo, Alghanim Industries ha creado varios negocios regionales exitosos como X-cite (de electrónica de consumo) y Safat Home (de estilo de vida y muebles para el hogar).

Acerca de Costa Coffee

Costa Coffee, fundada en Londres por los hermanos italianos Sergio y Bruno Costa en 1971, opera más de 2600 cafeterías en Reino Unido y más de 1300 en 32 mercados internacionales. Somos la compañía de cafeterías de más rápido crecimiento en el Reino Unido y estamos orgullosos de ser la cafetería favorita del Reino Unido, habiendo recibido el galardón "Best Branded Coffee Shop Chain in the UK and Ireland" (mejor cadena de cafés de marca en el Reino Unido e Irlanda) por parte de Allegra Strategies durante nueve años consecutivos (de 2010 a 2018, ambos incluidos).

Realizar una contribución positiva a las comunidades de las que formamos parte es algo que resulta extremadamente importante para nosotros, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. Es por eso que creamos The Costa Foundation, una organización benéfica registrada con el objetivo de mejorar las oportunidades de vida de los niños de las comunidades donde se produce café mediante el acceso a una educación segura y de calidad. Hasta la fecha, la Costa Foundation ha financiado más de 80 proyectos escolares y ha cambiado la vida de más de 75.000 niños. También tenemos un programa comunitario en todo el Reino Unido que permite a nuestros equipos ofrecer su tiempo como voluntarios para buenas causas a nivel local e invitar a grupos de la comunidad a hacer uso de nuestro acogedor espacio en los establecimientos.

En el 2011 Costa Coffee compró Coffee Nation y le cambió el nombre a Costa Express. Hoy en día, Costa Express opera más de 8500 cafeterías en cinco mercados internacionales y sirve con orgullo la misma famosa mezcla Mocha Italia que se encuentra en los establecimientos, combinada con leche fresca para crear un delicioso y cálido café para llevar.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/941318/Kutayba_Y_Alghanim__Dominic_Paul__and_Omar_K_Alghanim.jpg

SOURCE Alghanim Industries