COSTEP destaca desenvolvimento de força de trabalho de fabricação na região Rio South Texas

MISSION, Texas, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- No centro de qualquer empresa de sucesso está uma força de trabalho motivada e capaz. E no centro de qualquer região de sucesso está um pipeline de força de trabalho forte e competente. A força de trabalho confere às empresas os conhecimentos e habilidades necessários para que elas atuem no mercado global. A região Rio South Texas entende isso e demonstra esse entendimento por meio dos vários programas de treinamento de habilidades certificados pelo setor público e privado, programas universitários de crédito duplo no ensino médio e as instituições de ensino superior com foco no futuro que atuam na Rio South Texas.

Um grande exemplo disso é a colaboração da South Texas College (STC) com a FESTO and Fuji Automatic Numerical Control (FANUC), que oferece programas de treinamento certificados em algumas das soluções de fabricação mais avançadas do mundo em Indústria 4.0 para entrada e experiência no setor de manufatura. A FANUC é uma fornecedora líder de robôs, sistemas de controle computacional e automação de fábricas, enquanto as soluções da FESTO estão entre as melhores do mundo em chão de fábrica de acordo com o conceito Indústria 4.0 e ambientes de gêmeos digitais.

E não são só talentos de fabricação de alto nível que são cultivados na região Rio South Texas. A ciência de materiais avançados utilizados nos processos de fabricação da atualidade e do futuro também está sendo aprendida pelos alunos na Rio South Texas, por exemplo, na Universidade do Texas – Rio Grande Valley (UTRGV) em seu laboratório de nanociência avançada. As pesquisas do laboratório se concentram principalmente em física experimental e teórica de matérias condensadas e examinam uma ampla gama de fenômenos de estado sólido em nível de sistema de estrutura nano. Entre os parceiros do programa estão a National Science Foundation, o Air Force Research Laboratory e a NASA.

Esses são apenas alguns exemplos dos programas de desenvolvimento de força de trabalho na região do Rio South Texas que estão sendo alavancados para oferecer às empresas locais e a investidores em potencial talentos em setores como bateria, biotecnologia, mobilidade, energia e aeroespacial! Com um pipeline de força de trabalho forte e competente, além de parceiros na América do Norte e em todo o mundo, os alunos de hoje das instituições educacionais da Rio South Texas estão se tornando rapidamente os rostos das empresas de sucesso mundial de amanhã.

Se você deseja fabricar produtos na América do Norte para a América do Norte, veja o que a Rio South Texas tem a oferecer. Nós, da equipe da COSTEP, teremos prazer em ajudá-lo, então, acesse www.costep.org ou conecte-se conosco pelo @COSTEP para saber mais.

Contato: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

FONTE Council for South Texas Economic Progress

