Cotecna acquiert Fitosoil Laboratorios SL

GENÈVE, 6 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Cotecna a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Fitosoil Laboratorios SL, un laboratoire espagnol leader sur le marché de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Fondé et dirigé par Don Antonio Abellán, Fitosoil emploie 70 techniciens hautement qualifiés dans son laboratoire basé à Murcie.

Fitosoil fournit à ses clients une gamme complète de services allant de l'agronomie aux analyses chimiques sur un large éventail de produits, en particulier sur les fruits et légumes et les engrais. Fitosoil occupe une position de leader dans le secteur des engrais, pour lequel elle a développé des techniques analytiques avancées au niveau international et bénéficie d'un des plus larges champs d'accréditation en Europe.

L'acquisition de Fitosoil, après celles de NOFA aux Pays-Bas et de NEOTRON en Italie, permet à Cotecna d'étendre encore davantage son réseau de laboratoires européens et son expertise dans le secteur de la sécurité alimentaire. Avec plus de 5000 employés et un réseau de plus de 100 bureaux et laboratoires dans le monde, Cotecna est un fournisseur de premier plan de services d'analyse, d'inspection et de certification (TIC) dans les chaînes d'approvisionnement agricoles et alimentaires.

"Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à étendre notre présence sur le marché des tests alimentaires et à accroître notre portefeuille de services dans le segment plus large de l'agroalimentaire. La solide réputation de Fitosoil et ses compétences analytiques dans les secteurs des engrais, de l'agronomie et des fruits et légumes renforcent l'offre de Cotecna et ses capacités à accompagner la tendance vers une agriculture plus organique et durable. Fitosoil renforce également notre position en Espagne, qui est une zone de croissance clé pour le groupe." a déclaré Sébastien Dannaud, CEO de Cotecna.

Don Antonio Abellán, directeur général de Fitosoil Laboratorios SL, et son équipe continueront à diriger Fitosoil dans son nouveau parcours au sein du groupe Cotecna. "Je suis heureux de rejoindre la famille Cotecna. J'ai vu en Cotecna le même esprit et les mêmes principes fondateurs qui ont guidé le développement de Fitosoil : sens entrepreneurial, approche d'entreprise familiale, prédominance technique. Le réseau international de Cotecna offrira indubitablement des opportunités de croissance pour Fitosoil, et les synergies avec ses activités actuelles d'inspection, de certification et de test sont considérables".

A propos de Cotecna

Cotecna est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'analyse, de l'inspection et de la certification. Nous proposons des solutions qui facilitent le commerce et qui rendent la chaîne d'approvisionnement plus sûre et plus efficace pour nos clients. Notre réseau de professionnels et de laboratoires certifiés met son expertise au service des clients dans cinq secteurs clés : services aux gouvernements, agriculture, sécurité alimentaire, minerais et métaux, et biens de consommation. Fondée en Suisse en 1974, Cotecna était à l'origine une entreprise familiale. Le groupe s'est développé depuis, et fait maintenant partie des leaders mondiaux, avec plus de 5'000 employés dans plus de 100 succursales réparties dans environ 50 pays.

