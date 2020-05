Cotecna Acquiert la Société KaiXin Certification (Beijing) Co., Ltd.

GENÈVE, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Cotecna a le plaisir d'annoncer l'acquisition, à hauteur de 51% de participation, de l'entreprise KaiXin Certification (Beijing) Co., Ltd. à Pékin en Chine.

Cotecna est l'un des leaders mondiaux dans les domaines de l'analyse, de l'inspection et de gestion de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à notre réseau international de bureaux et de laboratoires, nous fournissons des services d'évaluation de la conformité dans un grand nombre de secteurs tels que la sécurité alimentaire, l'agriculture, les services aux gouvernements, le commerce international, ainsi que les métaux et minerais.

KaiXin Certification est un organisme de certification leader en Chine, agréé par la CNCA et accrédité par le CNAS et ANAB. Fondé en 1998 et appartenant au secteur privé, KaiXin Certification est le partenaire privilégié de plus de 10 000 clients dans de nombreux secteurs. La société a émis plus de 16 000 certificats en 2019, couvrant une gamme variée de certification de systèmes et de services de certification de produits.

Sébastien Dannaud, CEO de Cotecna a déclaré : "Nous sommes très heureux d'étendre notre présence en Chine et dans le domaine de la Certification. En maximisant nos forces communes, Kaixin Certification aidera Cotecna à offrir une plus grande gamme de services à ses clients, en particulier des solutions complètes d'assurance qualité de la chaîne d'approvisionnement."

M. Ge Kai, Président de KaiXin Certification, a déclaré : "Nous sommes enthousiastes à l'idée de construire notre avenir avec Cotecna. Ce partenariat offre à notre vaste clientèle, la garantie d'accéder à une variété internationale de services d'inspection et de certification."

