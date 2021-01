Cotecna adquire a Fitosoil Laboratorios SL

GENEBRA, 8 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cotecna tem o prazer em anunciar a aquisição da Fitosoil Laboratorios SL, um laboratório espanhol líder no mercado agrícola e de segurança alimentar. Fundada e administrada por Don Antonio Abellán, a Fitosoil emprega 70 técnicos altamente qualificados em seu laboratório sediado em Múrcia.

A Fitosoil oferece a seus clientes uma gama completa de serviços, desde agronomia até testes químicos em uma extensa linha de produtos, com foco em frutas e vegetais e fertilizantes. A Fitosoil mantém uma posição de liderança no setor de fertilizantes, para o qual desenvolveu técnicas analíticas avançadas em nível internacional e desfruta de um dos maiores escopos de certificação na Europa.

A aquisição da Fitosoil, que segue as da NOFA nos Países Baixos e da NEOTRON na Itália, permite à Cotecna ampliar ainda mais sua rede de laboratórios europeus e sua experiência no setor de segurança alimentar. Com mais de 5000 funcionários e uma rede de mais de 100 escritórios e laboratórios em todo o mundo, a Cotecna é um fornecedor líder na prestação de serviços de testes, inspeção e certificação (Testing, Inspection and Certification, TIC) nas cadeias de suprimentos agrícolas e alimentares.

"Esta aquisição faz parte de nossa estratégia de ampliar nossa presença no mercado de testes de alimentos e aumenta nosso leque de serviços no segmento agroalimentar mais abrangente. A reputação singular da Fitosoil e suas competências analíticas nos setores de fertilizantes, agronomia e frutas e vegetais fortalecem a oferta e as capacidades da Cotecna para prestar suporte à tendência de uma agricultura mais orgânica e sustentável. A Fitosoil também reforça nossa presença na Espanha, que é uma região essencial ao crescimento do Grupo", declarou Sébastien Dannaud, CEO da Cotecna.

Don Antonio Abellán, diretor administrativo da Fitosoil Laboratorios SL, e sua equipe continuarão conduzindo a Fitosoil em sua nova jornada dentro do grupo Cotecna. "É com prazer que me junto à família Cotecna. Percebi na Cotecna o mesmo espírito e os mesmos princípios fundamentais que moldaram o desenvolvimento da Fitosoil: empreendedorismo, abordagem empresarial familiar e predominância técnica. A rede internacional da Cotecna certamente proporcionará oportunidades de crescimento à Fitosoil e as complementaridades com suas atuais atividades de inspeção, certificação e testes são muito fortes".

Sobre a Cotecna

A Cotecna é um fornecedor líder de prestação de serviços de testes, inspeção e certificação. Oferecemos soluções para facilitar os negócios e tornar as cadeias de suprimentos mais seguras e mais eficientes para nossos clientes. Nossa rede confiável de profissionais e laboratórios certificados oferece conhecimento especializado em cinco setores-chave: soluções governamentais e comerciais, agricultura, segurança alimentar, minerais e metais, e bens de consumo e varejo. Fundada na Suíça em 1974, a Cotecna iniciou suas atividades como uma empresa familiar e agora cresceu tornando-se uma empresa internacional de nível global com mais de 5.000 funcionários em mais de 100 escritórios em aproximadamente 50 países.

