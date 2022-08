COTTON ON, A MARCA GLOBAL DE MODA AUSTRALIANA LANÇA NO BRASIL SUA LOJA ON-LINE

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Uma das maiores marcas globais de moda da Austrália, a Cotton On, está expandindo sua experiência de compra e lançando sua loja on-line para clientes brasileiros.

A Cotton On entrou pela primeira vez no Brasil em 2014 e desde então cresceu para 17 lojas no país. A plataforma de vendas on-line da marca faz parte de seu crescimento contínuo no mercado, incluindo seis lojas adicionais previstas para abrir antes do final deste ano.

Pierre Schrappe, Country Manager da Cotton On Brasil, disse que o negócio teve uma ótima resposta dos clientes brasileiros, que se identificam com a marca e seus propósitos.

"Adoramos ver como nossos clientes brasileiros abraçaram a marca Cotton On, identificando-se com nosso estilo de vida casual australiano. Com a introdução de uma plataforma digital, vamos ampliar ainda mais o acesso aos nossos produtos para todo o país.

Sabemos que o estilo de vida australiano otimista e casual tem muitas semelhanças com o estilo de vida do brasileiro. O lançamento do nosso e-commerce assim como a expansão contínua de lojas demonstra nosso compromisso com o mercado brasileiro e com nossos clientes locais", disse Pierre Schrappe.

A Cotton On é conhecida por seu jeans com ótimo caimento, linha moda praia produzida a partir de fibras recicladas, roupas esportivas para usar em qualquer lugar e itens essenciais para o dia a dia. Com produtos que estão em tendência no mundo da moda, mas também para serem usados a qualquer momento, a loja on-line Cotton On abrigará roupas e acessórios masculinos e femininos, coleções Cotton On Body de roupas esportivas, pijamas, moda praia e peças íntimas, e também Cotton On Kids, nossa marca de estilo de vida casual australiana para crianças de 0 a 10 anos.

A Cotton On é sustentada por uma missão liderada por propósitos de fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Isso pode ser visto no The Good, que está empenhado em fazer o bem para nossos consumidores, nosso planeta e suas comunidades - para que vocês possam se vestir bem e se sentir bem.

The Good engloba o braço filantrópico do Grupo, a Cotton On Foundation, que apoia projetos de educação, saúde mental e meio ambiente que capacitam os jovens a prosperar, bem como as metas, projetos e parcerias de sustentabilidade da marca.

O site simboliza um marco significativo para o Cotton On Group internacionalmente, como sua primeira loja on-line que não utiliza o inglês como idioma. Com operação de varejo em 22 países, esse movimento é uma indicação da intenção da marca de continuar entregando o estilo australiano em todo o mundo.

Tenha uma experiência Cotton On on-line em https://cottonon.com/BR/

Sobre o Grupo Cotton On

A visão do Cotton On Group é levar seu estilo de vida australiano para o resto do mundo, fazendo o bem ao longo do caminho. Com o objetivo de fazer a diferença positiva na vida das pessoas, hoje o Grupo tem oito marcas, 1.500 lojas em 22 países e 18.000 colaboradores. Para saber mais sobre o The Good que está comprometido em fazer o bem, e marcas Cotton On Group acesse cottonongroup.com.au.

No Brasil, a Cotton On atua desde 2014, hoje com 17 lojas físicas nas cidades de: São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Roque, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Sorocaba, Jundiaí , Curitiba e Porto Alegre. A Cotton On também pode ser encontrada on-line na Dafiti Brasil.

