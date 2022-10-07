COTTON USA™ отмечает ценность и влияние американского хлопка во Всемирный день хлопка

ВАШИНГТОН, 7 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня, во Всемирный день хлопка, Cotton USA™ отмечает многочисленные преимущества хлопка и влияние выращиваемого в США хлопка в глобальном хлопковом сообществе. Приверженность COTTON USA™ качеству и прозрачности во всем, от производства семян и до производства одежды, положительно влияет на хлопковую промышленность на каждом этапе.

«Начиная с качества натурального волокна и заканчивая преимуществами производства, американский хлопок играет важную роль в глобальной цепи поставок, — заявил исполнительный директор Сotton Council International Брюс Атерли (Bruce Atherley). — Наша способность сочетать самый высококачественный хлопок с лучшими в своем классе производственными технологиями позволила нам завоевать глубокое доверие среди партнеров по переработке и производству хлопка, что в конечном счете приносит пользу отрасли. Вместе с хлопковым сообществом мы отмечаем влияние хлопка и наше глобальное сотрудничество в рамках экосистемы».

Производители, входящие в состав COTTON USA™, стремятся повысить планку для ответственного земледелия и улучшить состояние окружающей среды для будущих поколений. Эти преданные делу американские производители хлопка обеспечивают непревзойденное качество и прозрачность, используя при этом инновационные методы ведения сельского хозяйства, которые оказывают положительное влияние на окружающую среду и глобальную цепочку поставок. Благодаря новым технологиям, высокоточному земледелию и максимально справедливой трудовой практике, американский хлопок на протяжении многих лет остается в авангарде движения к более экологичному и доброму миру.

В качестве дополнительной демонстрации своей приверженности мировой хлопковой промышленности в рамках ассоциации COTTON USA™ работает первоклассная служба технического консультирования, призванная вывести перерабатывающие и производственные предприятия на новый уровень успеха с помощью решений COTTON USA SOLUTIONS™. Эта консалтинговая служба предлагает пять программ по развитию бизнеса, разработанных экспертами на основе работы с более чем 1500 предприятиями по переработке хлопка в 50 странах. Программы являются бесплатными для участников протокола U.S. Cotton Trust Protocol® и лицензиатов COTTON USA™.

Для COTTON USA™ большая честь — участвовать в праздновании Всемирного дня хлопка международным сообществом производителей хлопка. Более подробная информация о Всемирном дне хлопка представлена на сайте www.worldcottonday.com. Следите за новостями #WorldCottonDay в социальных сетях и присоединяйтесь к глобальному обсуждению.

Информация о COTTON USA™: Cotton Council International (CCI), отдел развития экспорта Национального хлопкового совета Америки (National Cotton Council of America, NCC), является некоммерческой торговой ассоциацией, которая занимается продвижением американского хлопкового волокна и готовых изделий из хлопка по всему миру под маркой COTTON USA. CCI имеет 60-летний опыт продвижения американского хлопкового волокна и продукции среди торговых партнеров и на потребительском рынке и стремится сделать американский хлопок предпочтительным волокном для предприятий по переработке/производителей, брендов/ретейлеров и потребителей. Более подробная информация представлена на сайте организации: www.cottonusa.org.

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SOURCE COTTON USA™