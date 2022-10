COTTON USA™ rend hommage à la valeur et à l'impact du coton américain à l'occasion de la Journée mondiale du coton

WASHINGTON, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du coton, COTTON USA™ rend hommage aux nombreux avantages du coton et à l'impact du coton américain sur la filière mondiale du coton. De la graine au vêtement, COTTON USA™ s'attache à garantir une qualité et une transparence qui impactent positivement l'industrie du coton à chaque étape.

« Ses qualités de fibre naturelles et les avantages de sa production font du coton américain un acteur important de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a déclaré Bruce Atherley, directeur exécutif du Cotton Council International. Notre capacité à associer le meilleur coton avec notre expertise sur les meilleures techniques de production nous a permis de créer un véritable lien de confiance avec nos partenaires, des usines aux fabricants, au bénéfice de l'industrie. Aux côtés de la filière coton, nous célébrons l'influence du coton et notre coopération au sein de l'écosystème mondial. »

Les producteurs membres de COTTON USA™ s'engagent à employer des méthodes agricoles plus responsables et à améliorer l'environnement pour les générations futures. Ces producteurs américains engagés fournissent un coton d'une qualité et d'une transparence inégalées, tout en tirant parti de techniques agricoles innovantes qui ont une incidence positive sur l'environnement et la chaîne d'approvisionnement mondiale. Grâce aux nouvelles technologies, à l'agriculture de précision et à des pratiques de travail équitables et rigoureuses, le coton américain a, depuis des années, ouvert la voie à un monde plus écologique et plus bienveillant.

Afin d'illustrer davantage son engagement envers la filière mondiale du coton, COTTON USA™ offre un service de conseil technique de premier plan pour assurer aux usines et aux fabricants un franc succès grâce aux COTTON USA SOLUTIONS™. Le service de conseil met à disposition cinq programmes de création d'entreprises conçus par des experts et étayés par une collaboration avec plus de 1 500 usines réparties dans 50 pays. L'accès à ces programmes est gratuit pour les membres du U.S. Cotton Trust Protocol® et pour les titulaires de licences COTTON USA™ .

COTTON USA™ est fier de participer à la célébration de la Journée mondiale du coton aux côtés de l'ensemble de la filière mondiale du coton. Pour en savoir plus sur les activités prévues dans le cadre de la Journée mondiale du coton, consultez le site : www.worldcottonday.com . Suivez #WorldCottonDay sur les médias sociaux et participez à la conversation mondiale.

À propos de COTTON USA™ : Le Cotton Council International (CCI), organisme de promotion des exportations du National Cotton Council of America (NCC), est une association commerciale à but non lucratif qui fait la promotion de la fibre de coton américaine et des produits fabriqués en coton dans le monde entier sous la marque déposée COTTON USA. Le CCI a 60 ans d'expérience dans la promotion de la fibre de coton et des produits en coton américains auprès des professionnels et des particuliers, avec pour mission de faire du coton américain la fibre préférée des usines, des fabricants, des marques, des détaillants et des consommateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cottonusa.org .

