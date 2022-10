COTTON USA™ celebra o valor e o impacto do algodão dos EUA no Dia Mundial do Algodão

WASHINGTON, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, o Dia Mundial do Algodão, A COTTON™ USA celebra as muitas vantagens do impacto do algodão e do algodão dos EUA na comunidade global do algodão. De semente a vestuário, a dedicação da COTTON USA™ à qualidade e transparência gera um impacto positivo no setor de algodão em todas as etapas.

"Desde suas qualidades como fibra natural até os benefícios de sua produção, o algodão dos EUA tem um papel importante na cadeia global de suprimentos", afirmou Bruce Atherley, diretor executivo do Cotton Council International. "Nossa capacidade de combinar o algodão da mais alta qualidade com experiência nas melhores técnicas de produção da categoria desenvolveu uma profunda confiança perante nossos parceiros de fábricas e usinas, o que, no fim das contas, beneficia o setor. Juntamente com a comunidade do algodão, celebramos a influência do algodão e nossa cooperação global dentro do ecossistema."

Os produtores da COTTON USA™ assumiram o compromisso de elevar o padrão dos métodos agrícolas responsáveis e melhorar o meio ambiente para as futuras gerações. Esses agricultores comprometidos com o algodão dos EUA oferecem qualidade e transparência inigualáveis, além de utilizarem técnicas agrícolas inovadoras que geram um impacto positivo no meio ambiente e na cadeia de suprimentos global. Com novas tecnologias, agricultura de precisão e práticas trabalhistas justas e rigorosas, o algodão dos EUA, há anos, é pioneiro na construção de um mundo mais verde e mais gentil.

Para demonstrar ainda mais seu compromisso com o setor global de algodão, a COTTON USA™ oferece uma consultoria técnica líder desenvolvida para elevar o nível de sucesso das usinas e fábricas por meio da COTTON USA SOLUTIONS™. A consultoria oferece cinco programas de desenvolvimento de negócios desenvolvidos por especialistas e munidos de informações de trabalhos com mais de 1.500 usinas em 50 países. Os programas são gratuitos para os membros do U.S. Cotton Trust Protocol® e para licenciados da COTTON USA™.

A COTTON USA™ tem a honra de fazer parte da celebração da comunidade global do algodão do Dia Mundial do Algodão. Para saber mais sobre o Dia Mundial do Algodão, acesse www.worldcottonday.com. Siga #WorldCottonDay nas redes sociais e participe da conversa global.

Sobre a COTTON USA™: A Cotton Council International (CCI), a divisão de promoção das exportações do National Cotton Council of America (NCC), é uma associação comercial sem fins lucrativos que promove a fibra de algodão e os produtos manufaturados de algodão dos EUA no mundo todo, sob a marca comercial COTTON USA. A CCI tem 60 anos de experiência na promoção da fibra e dos produtos de algodão dos EUA perante o comércio e os consumidores, com a missão de tornar o algodão dos EUA a fibra preferida de usinas/fabricantes, marcas/lojas e consumidores. Para saber mais, acesse: www.cottonusa.org.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1914753/WCD_CFG2022_Logo.jpg

FONTE COTTON USA™

SOURCE COTTON USA™