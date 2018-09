Council of the Americas concederá a Vicepresidenta Isabel de Saint Malo Premio BRAVO como Líder Innovadora del Año

MIAMI, 10 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Council of the Americas (COA) anunció que Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, recibirá el reconocimiento como Líder Innovadora del Año en la vigésimo cuarta edición de los Premios de Negocios BRAVO, el próximo 2 de noviembre en Miami. De esta manera, la Vicepresidenta se une a los galardonados previamente anunciados, que incluye líderes de toda la región.

La Vicepresidenta será reconocida por el importante papel que ha desempeñado en la promoción de políticas públicas que han mejorado la eficiencia gubernamental y la vida de millones de panameños. De Saint Malo fue clave en el desarrollo de la Ley 56 de 2017, que ordena la inclusión de por lo menos 30 por ciento de mujeres en las juntas directivas de instituciones públicas del país, posicionando a Panamá como un referente en la búsqueda de la igualdad de género en el sector público y privado. Además, impulsó la creación del Primer Consejo Nacional de Paridad de Género y el lanzamiento del Sello de Igualdad para empresas.

Como Canciller, de Saint Malo ha logrado atraer inversión extranjera, fortalecer las relaciones bilaterales y aumentar el intercambio de conocimientos con socios estratégicos. En junio de 2017 hizo historia con la apertura de la embajada panameña en China, estableciendo importantes lazos con el gigante asiático.

"A lo largo de más de dos décadas, los premios BRAVO han reconocido el liderazgo y la excelencia de dirigentes políticos, empresariales y sociales comprometidos con la transformación de las Américas", expresó la Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Susan Segal. "La Vicepresidenta Isabel de Saint Malo ha contribuido enormemente a la renovación del sector público de su país y es una referencia en la búsqueda de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en toda Latinoamérica".

Los otros líderes que serán homenajeados en los Premios BRAVO 2018 son:

Fabio Schvartsman , CEO de Vale - CEO del Año por su trabajo en una de las compañías multinacionales más exitosas del mundo.

, CEO de Vale - por su trabajo en una de las compañías multinacionales más exitosas del mundo. Eduardo Tricio Haro, presidente del Grupo Lala - Líder Transformador del Año por su impacto empresarial y sus aportes sociales.

presidente del - por su impacto empresarial y sus aportes sociales. Eugenio Von Chrismar , CEO del Banco de Crédito e Inversiones - Financiero del Año por su exitosa estrategia de internacionalización de BCI.

, CEO del Banco de Crédito e Inversiones - por su exitosa estrategia de internacionalización de BCI. Carlos Mario Giraldo Moreno , CEO del Grupo Éxito - CEO Dinámico del Año por su sobresaliente desempeño al liderar el amplio portafolio de marcas del grupo en varios países.

, CEO del Grupo Éxito - por su sobresaliente desempeño al liderar el amplio portafolio de marcas del grupo en varios países. Patricia Menéndez-Cambó, Vicepresidenta de Greenberg Traurig - Liderazgo Visionario por sus contribuciones a la expansión del sector privado y la promoción de la diversidad.

Previo a los Premios BRAVO, el Simposio del Council of the Americas reunirá a más de 400 líderes empresariales, políticos y sociales para un evento que se ha convertido en uno de los principales encuentros de negocios e ideas a nivel hemisférico.

Patrocinadores: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, LLORENTE & CUENCA, The AES Corporation, The Boston Consulting Group, Bombardier, Emerson, Florida International University, IBM, Microsoft y SAP.

Medios asociados: CNN y Financial Times.

Socio del Simposio: Banco Interamericano de Desarrollo

Para obtener más información: www.as-coa.org/bravo

Council of the Americas (COA) es la principal organización empresarial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, la apertura de mercados, el Estado de Derecho y la democracia en todo el Hemisferio Occidental. Los socios del Council of the Americas son empresas líderes globales que representan a un amplio espectro de sectores como banca y finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, energía y minería, manufactura, medios, tecnología y transporte.

