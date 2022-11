CounterPoint Research, MTK, TECNO y el editor general de Forbes Magazine comparan notas sobre las fuerzas cambiantes en el segmento de los teléfonos inteligentes prémium

Bajo el título "The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technology Behind Them" ("El impulso hacia lo prémium: cambios de preferencias en los teléfonos inteligentes preferidos y la tecnología detrás de ellos"), el seminario web abordó la evolución continua de las ofertas globales de teléfonos inteligentes hacia modelos más avanzados, especialmente en las regiones emergentes.

LONDRES, 22 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Expertos del sector global de los teléfonos inteligentes se reunieron el 22 de noviembre en un seminario web organizado por la reconocida firma de investigación tecnológica Counterpoint para analizar las preferencias cambiantes en los teléfonos inteligentes y las tendencias tecnológicas emergentes en el dominio de los teléfonos inteligentes prémium. El seminario web contó con oradores especiales de TECNO, una marca global de tecnología innovadora; MediaTek, una empresa global de semiconductores sin fábricas propias, y Forbes Magazine, una empresa líder de medios a nivel mundial.

En los últimos años, la industria de los teléfonos inteligentes ha estado cambiando hacia opciones cada vez más prémium, ofreciendo avances tecnológicos en una serie de componentes, algo que se condice con la activa disposición de los consumidores de gastar más en dispositivos inteligentes, especialmente aquellos que pertenecen a economías emergentes.

Según datos de la industria, existen dos factores primarios que impulsan la tendencia prémium. El primero es el desarrollo de la tecnología de cámaras, que ahora normalmente tiene tres o cuatro lentes para compensar las limitaciones de tamaño de los teléfonos inteligentes. El segundo factor es la velocidad del procesador SoC, que está aumentando en forma constante para admitir los algoritmos de IA que se requieren imperativamente para ayudar a los sistemas de imagen cada vez más avanzados y sofisticados.

En el análisis de tendencias más reciente de la industria, Tarun Pathak, director de Investigación para teléfonos inteligentes de Counterpoint, compartió la dinámica detrás de la rapidez con que las especificaciones de los teléfonos inteligentes han avanzado hacia funciones prémium.

"El impulso habitual de la tecnología es mejorar todo, lo que nos lleva a mejores cámaras, baterías con vidas útiles más largas, más almacenamiento, teléfonos más rápidos y características similares", afirmó Tarun Pathak. "Los consumidores de mercados emergentes como el Sudeste Asiático y Latinoamérica están ayudando a que los precios de venta promedio (ASP) crezcan más rápido que en el promedio global, con grandes segmentos de usuarios expertos que avanzan hacia su segundo o tercer dispositivo".

El Sr. Anku Jain, director administrativo de Mediatek India, agregó información referida al fenómeno de impulsar las características prémium en la industria de los teléfonos inteligentes, al abordar la cuestión de cómo MediaTek está avanzando a grandes pasos en la computación móvil con el lanzamiento de los chipset insignia más recientes y de vanguardia. En ese contexto aparece Mediatek Dimension 9000 5G, el primer SoC móvil TSMC 4nm 5G del mundo, que promete un mayor rendimiento y eficiencia energética.

Jimmy Hsu, subdirector del Centro de I+D de Imágenes de TECNO, analizó los planes futuros de la empresa para impulsar el sector prémium en las tecnologías fotográficas, entre los que se incluyen dos sistemas que se verán por primera vez en los teléfonos TECNO en 2023. Eagle Eye Lens es la primera tecnología central de vanguardia de la industria, que hará su debut en el ámbito de los teléfonos inteligentes durante el año 2023. Será la primera cámara periscopio de doble prisma con teleobjetivo de la industria y tendrá la mayor capacidad de inclinación. La segunda tecnología es el primer estabilizador óptico de imágenes doble con gran angular, ya que la marca mejoró aún más la tecnología de estabilización por desplazamiento de sensores.

Haciendo eco de los comentarios del Sr. Anku Jain sobre la impresionante potencia informática del chipset Dimensity 9000 5G, Jimmy también ahondó en su sólido desempeño, en particular, la ampliación de sus capacidades para la fotografía nocturna. El destacado chipset Dimensity 9000 5G formará parte de la próxima serie insignia de modelos PHANTOM X2 de TECNO, lo que mejorará significativamente la capacidad para la fotografía nocturna. Se espera que la serie se presente en Dubái el 7 de diciembre.

Según Jimmy Hsu, "TECNO está avanzando a nivel regional para subirse a esta ola de crecimiento, y lo fundamental para esto ha sido la expansión de nuestra cartera hacia productos prémium y poder ofrecer a nuestros clientes algunas cámaras realmente excelentes. La culminación de este proceso es el modelo insignia Phantom X2, que aborda uno de los santos griales de la fotografía de teléfonos inteligentes: excelentes tomas nocturnas".

Russell Flannery, editor general de Forbes Magazine, compartió su valiosa perspectiva sobre cómo evoluciona el teléfono inteligente. A lo largo de los años, ha visto una creciente demanda de avances tecnológicos por parte de los consumidores de teléfonos inteligentes que se encuentran en constante evolución, con un enfoque en el deseo de los usuarios de poseer cámaras que revolucionen el mercado. Tanto el hardware de excelencia como los sólidos avances en software, equipados con inteligencia artificial, exhiben la combinación perfecta que desean los consumidores para satisfacer sus crecientes necesidades tecnológicas.

"Hemos visto un crecimiento fenomenal en la penetración digital y su impacto en nuestra vida diaria", afirmó Russell. "Las marcas de teléfonos inteligentes ofrecen teléfonos prémium, emblemáticos y asequibles, dispositivos de rango medio con algunas características de alta gama y también un impulso sin precedentes para acceder al 5G, mejores cámaras, pantallas plegables, diseños más delgados y ergonomía contemporánea".

Se dice que un documento técnico de investigación de Counterpoint titulado "Brand Story: The Rise of TECNO" se publicará a finales de noviembre durante el seminario web. El informe técnico explorará los hitos de los teléfonos inteligentes a lo largo de la revolución de las comunicaciones móviles de 2G a 5G, y ofrecerá información sobre los desarrollos que se avecinan en lo que se refiere a teléfonos inteligentes. La marca internacional innovadora de rápido crecimiento TECNO, así como la marca con el presente más desafiante en el segmento prémium, su estrategia de crecimiento y su voluntad de impulsar acciones prémium en categorías de consumidores interregionales y segmentadas, todo esto es mencionado en particular en un informe técnico de un analista de Counterpoint.

El informe técnico estará disponible para la descarga en el sitio web Counterpoint Research a partir del 1° de diciembre.

