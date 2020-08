Country Garden Rapporteert Halfjaarresultaten 2020

Tijdens het eerste halfjaar (1H) van 2020 bereikte Country Garden koopovereenkomsten tot een aan de aandeelhouders toerekenbaar bedrag van circa RMB266,95 miljard (ca. US$38,68 miljard [1]), wat een bruto vloeroppervlakte (GFA) vertegenwoordigde van ongeveer 31,85 miljoen vierkante meter. Volgens de ranglijst van verkoopcijfers over het eerste halfjaar die wordt uitgebracht door vastgoedadviesbureau CRIC behoudt Country Garden hiermee de hoogste plaats van grote Chinese vastgoedontwikkelaars met verkoopovereenkomsten ten bedrage van RMB372,31 miljard (US$53,95 miljard).

Jaar-op-jaar is de aan aandeelhouders toerekenbare opbrengst van de verkoopovereenkomsten vijf opeenvolgende maanden toegenomen sinds maart 2020. In juli bedroeg de opbrengst RMB54,28 miljard (US$7,87 miljard), wat een toename betekent van 27,52% ten opzichte van juli 2019.

Tijdens de verslagperiode noteerde Country Garden een totale omzet van RMB184,96 miljard (US$26,80 miljard), een brutowinst van ongeveer RMB44,89 miljard (ca. US$6,50 miljard), nettowinst van circa RMB21,93 miljard (ca. US$3.18 billion) en aan aandeelhouders toerekenbare nettowinst van ongeveer RMB14,61 miljard (ca. US$2,12 miljard), waarmee het een bijzondere plaats inneemt tussen de grote spelers in de industrie.

Voldoende kasreserves en werkkapitaal

Country Garden blijft steeds betere beoordelingen ontvangen van de doelstellingen van zijn inningssysteem terwijl het bedrijf de inningsprocedures voor betalingen is blijven standaardiseren.Tijdens het eerste halfjaar van 2020 waren de bedragen die werden geïnd uit verkoopcontracten ongeveer RMB250,93 miljard waard (ca. US$36,36 miljard), terwijl het cash collection ratio de 94% bereikte. Dit ratio is al vijf opeenvolgende jaren boven de 90%.

Het Bedrijf heeft voldoende kasreserves en werkkapitaal. Per 30 juni 2020 had het totale reserves in kas van RMB205,52 miljard (US$29,78 miljard), terwijl de niet-opgenomen kredietruimte bij banken RMB328,81 miljard (US$47,64 miljard) bedroeg.

Aanhoudende daling van totale schuld in combinatie met stabiele financiële vooruitzichten

De totale schuld en financieringskosten bleven dalen. Per 30 juni 2020 nam de totale schuld van het Bedrijf inclusief rente af tot RMB342,04 miljard (US$49,56 miljard), een daling van 7,5% ten opzichte van het jaareinde van 2019. De gewogen gemiddelde kosten van leningen krompen tot 5,85%, een afname met 49 basispunten ten opzichte van het jaareinde van 2019, hetgeen een weerspiegeling is van het vertrouwen van investeerders in de kredietwaardigheid en solvabiliteit van het Bedrijf.

Gedurende de verslagperiode is Country Garden zijn efficiëntie blijven verhogen en blijven bezuinigen. De uitgaven van het bedrijf aan marketing en administratie zijn verlaagd met 27,9% ten opzichte van het voorafgaande jaar.

De Raad van Bestuur kondigde een interim-dividend aan van RMB20,55 cent per aandeel. Het totaal aan interim-dividend was gelijk aan 31% van de nettowinst. Het Bedrijf betaalt al jaren aantrekkelijke dividenden uit als beloning aan de aandeelhouders.

[1] De bedragen in USD zijn gebaseerd op een koers van USD1 = RMB6,9013

