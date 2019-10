Coup d'envoi à Hangzhou de l'EBE China 2019

Des événements visent à dynamiser la nouvelle économie grâce aux innovations numériques

HANGZHOU, Chine, 21 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La 6e Exposition internationale du commerce en ligne 2019 de Hangzhou en Chine (2019 EBE China Hangzhou) et la Foire commerciale internationale du numérique de Zhejiang 2019 (2019 Zhejiang IDTF) ont démarré le 18 octobre au Centre international des expositions de Hangzhou. Lieu de naissance du secteur du commerce électronique en Chine, Hangzhou a construit une chaîne industrielle complète et un écosystème en boucle fermée. À mesure que le commerce en ligne, partie intégrale de l'économie numérique, continue à avoir un impact grandissant sur l'économie urbaine et le style de vie des citadins, Hangzhou s'est placée au premier plan mondial de l'économie numérique de la planète.

Venues de la nation et de l'étranger, plus de 200 sociétés dominant l'e-commerce et la vente au détail ont présenté leurs innovations sur 1 000 stands répartis sur un espace d'exposition de 30 000 mètres carrés. Plus de 20 000 acheteurs professionnels et visiteurs se sont inscrits pour l'événement, dont 20 délégations de l'extérieur de la Chine et plus particulièrement de l'Uruguay, de Palestine et d'Éthiopie. En mettant ensemble sous le même toit des tribunes, des expositions et des sessions de mises en contact de sociétés, cet événement a créé un guichet unique complet pour les visiteurs professionnels de l'exposition et les participants aux conférences.

Sur le thème « Nouvelle vente au détail, nouvelle entreprise, nouvelle consommation, nouvelle autonomisation », l'EBE China de cette année s'est engagée à débloquer son plein potentiel en tant que service de commerce en ligne de bout en bout. Les organisateurs de la 2019 Zhejiang IDTF, avec pour thème « Autonomisation des données et innovation commerciale », ont édifié une plateforme de marque, professionnelle, axée sur les marchés et mondialisée pour les expositions et échanges commerciaux dans le but d'étendre la portée du commerce numérique et la présence de la province du Zhejiang dans l'industrie. L'événement s'est par ailleurs concentré sur la présentation d'un écosystème complet du commerce en ligne englobant les systèmes d'exploitation commerciaux et de nouvelles plateformes de vente au détail, en faisant appel à l'appui de technologies intelligentes et de services technologiques novateurs. L'exposition et la foire sont devenues l'endroit où l'on s'informe sur la nouvelle consommation et les expériences sociales, sur la croissance de la chaîne industrielle du commerce électronique urbain ainsi que sur les efforts des plateformes du commerce électronique chinois pour lutter contre la pauvreté.

L'EBE China est organisée conjointement avec l'IDTF pour connecter exposants et visiteurs à des présentations novatrices et des démonstrations de nouveaux produits et services. L'événement aide à faciliter l'intégration de la chaîne industrielle et à travers celui-ci Hangzhou consolide sa position comme plaque tournante de l'e-commerce en Chine avec en perspective la stimulation économique du Zhejiang grâce au numérique.

SOURCE The Organizing Committee Of The International E-business Expo 2019 Hangzhou, China