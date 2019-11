Coup d'envoi de trois expositions le 16 novembre au Musée d'art contemporain de Tokyo, qui vient de rouvrir ses portes après rénovation

TOKYO, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Musée d'art contemporain de Tokyo (MOT), qui a rouvert ses portes au printemps dernier après rénovation, accueillera simultanément trois expositions tournantes et une exposition de la collection du MOT à partir du 16 novembre (samedi).

La première est une exposition solo. « Dumb Type – Actions + Reflections » a été réalisée par le groupe d'artistes des médias japonais de renom Dumb Type, qui célèbre cette année le 35e anniversaire de sa création. Dumb Type a été formé en 1984 par des artistes réalisant des performances multimédias, principalement des étudiants de l'Université des arts de la ville de Kyoto. Le groupe a attiré l'attention de par son fonctionnement sans hiérarchie, Teiji Furuhashi (1960-1995), l'une des figures centrales du groupe, et les autres membres réalisant leurs performances en collaborant les uns avec les autres tout en développant chacun leurs propres activités d'expression.

La deuxième exposition intitulée « mina perhonen / minagawa akira TSUZUKU » présente les 25 ans d'histoire de la marque de mode et de textile « mina perhonen » fondée par le créateur japonais Akira Minagawa. Après avoir débuté ses activités dans la mode, la marque s'est progressivement étendue aux articles touchant à la vie en général, notamment à l'intérieur, à la table et à l'aménagement de l'espace, proposant de nombreuses manières d'apporter de la « joie » dans différents aspects de la vie quotidienne à travers le design.

La troisième, « MOT Annual », est une exposition collective qui a pour but de provoquer des questionnements et des discussions en se concentrant sur un aspect de l'art contemporain. « MOT Annual 2019 Echo after Echo : Summoned Voices, New Shadows », 15e installation de l'exposition au MOT, se penche sur la question fondamentale « Pourquoi les gens créent-ils ? » en collaboration avec des artistes qui s'expriment en lien avec des domaines existants, tels que l'image, le langage, l'histoire, les matériaux, etc.

En parallèle à ces trois expositions, le Musée d'art contemporain de Tokyo présente « MOT Collection Part 3 : Present Day and in Times Past – Multiple Perspectives », sa superbe collection visant à célébrer sa réouverture après rénovation.

Dates des expositions : 16 novembre (sa) 2019 – 16 février (di) 2020

Jours de fermeture : les lundi (sauf le 13 janvier 2020), 28 décembre 2019 – 1er janvier 2020, et le 14 janvier 2020.

Horaires d'ouverture : 10h00 – 18h00 (entrée possible jusqu'à 30 minutes avant la fermeture)

Musée d'art contemporain de Tokyo (4-1-1 Miyoshi, Koto-ku, Tokyo 135-0022 Japan)

https://www.mot-art-museum.jp/en/

