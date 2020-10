Coup d'envoi des 10 jours de la cinquième édition du Festival du film de montagne d'Ulju à Ulsan

Cette année, l'UMFF a également organisé une projection en drive-in du court documentaire américain « United States of Joe's » au Yeongnam Alps Complex Welcome Center comme coup d'envoi.

En raison des préoccupations liées à la COVID-19, l'UMFF, existant depuis maintenant cinq ans, a décidé que l'événement aura principalement lieu par l'entremise de streaming. Au total, il y aura 14 séances de projection en drive-in en plein air tout au long du festival.

Parmi les films soumis, 26 œuvres de 18 pays ont été sélectionnées pour la catégorie de compétition internationale, elle-même divisée en trois thèmes : alpinisme et escalade, aventure et exploration et nature et populations.

Citons notamment les œuvres remarquables suivantes : « Full Moon » et « Riafn », qui se concentrent sur la psychologie humaine et le lyrisme, ainsi que « The Last Mountain », « Home » et « The Steep Way Up », qui présentent des histoires de gens ordinaires surmontant des difficultés.

Cette année, les célébrations du festival s'achèveront avec une projection du long documentaire français « Le cavalier mongol », réalisé en 2019, qui dépeint la vie des nomades mongols du point de vue de l'anthropologie culturelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1319764/PYH2020102320670005700_P4.jpg

SOURCE Ulju Mountain Film Festival Organizing Committee