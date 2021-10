Coup d'envoi du marathon du lac Hengshui 2021 et des championnats nationaux de marathon (station de Hengshui)

La course s'est déroulée une fois de plus sur le parcours autour du lac en partant de la place du marathon du lac Hengshui. La ligne d'arrivée du marathon et du semi-marathon a été installée sur la place du marathon du lac Hengshui, tandis que la course de santé s'est terminée à l'entrée nord du parc Garden Expo.

Suite à une compétition acharnée, Guan Yousheng a remporté le marathon masculin en 2:14:59, tandis que Chen Liqin a remporté les honneurs chez les femmes en franchissant la ligne d'arrivée en 2:40:02. Dans les catégories semi-marathons, Xie Jie et Yin Xiaoyu ont été nommés respectivement vainqueurs des épreuves masculine et féminine, affichant des temps de 1:10:47 et 1:18:40.

Le premier marathon du lac Hengshui a eu lieu en 2012, ce qui fait de la course de cette année la dixième de l'événement. Le succès de l'organisation annuelle de l'événement par la ville pendant une dizaine d'années a permis à Hengshui d'acquérir une expérience riche et précieuse, tout en augmentant considérablement la visibilité et la stature de la ville sur la scène nationale et internationale. Le marathon du lac Hengshui a été désigné comme une course médaillée d'or de l'Association chinoise d'athlétisme (CAA) et une course label d'or de l'IAAF. Il s'agit du seul événement de la province du Hebei à obtenir les deux désignations.

L'événement est resté fidèle à sa mission fondatrice, témoignant chaque année de nouvelles réussites et d'une confiance toujours plus grande dans sa durabilité à long terme. Dans l'attente d'une nouvelle décennie couronnée de succès, les organisateurs de l'événement ont déclaré qu'ils restaient déterminés à améliorer en permanence la qualité des services mis à disposition du marathon et des coureurs, à promouvoir la culture locale, à accroître la visibilité de Hengshui sur la scène internationale et à contribuer au renforcement de l'économie, de la gouvernance, de la culture, de la vitalité, du charisme et de la sécurité de la ville de Hengshui.

