Coup d'envoi du marathon international du lac Hengshui « Yangyuan, les six noyers » 2018 le 29 septembre

HENGSHUI, Chine, 29 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le coup d'envoi du marathon international du lac Hengshui « Yangyuan, les six noyers » 2018 sera donné à Hengshui, dans la province du Hebei en Chine, à 7 h 30 le 29 mars 2018. Près de 18 000 coureurs se sont inscrits à la course de cette année, qui est passée du label de bronze au label d'argent de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (International Association of Athletics Federation, IAAF). Les organisateurs de l'événement ont toujours été et restent engagés à fournir aux coureurs des services complets.

Le marathon international du lac Hengshui est la course sur route la plus courue à Hengshui et dans la province du Hebei. Aujourd'hui dans sa 7e année, l'évènement cherche à obtenir le label d'or de l'association chinoise d'athlétisme (Chinese Athletic Association) et de l'IAAF en améliorant de façon générale la course ainsi que la qualité des services et des installations fournis.

L'une des caractéristiques qui distinguent ce marathon des autres est la beauté de son emplacement en bordure de lac et les efforts de ses organisateurs pour laisser le site de l'événement dans le même état de propreté qu'à leur arrivée ainsi que pour éviter de nuire aux oiseaux, dont certaines races rares, qui vivent dans la région. Dans cet esprit, le thème choisi pour la course de cette année « Un marathon vert, un magnifique lac Hengshui » reflète ces efforts. Une équipe sera constituée pour ramasser les déchets le long du parcours et un mur de souhait dont le message est axé sur la protection des oiseaux de la région sera mis en place dans le but d'encourager les coureurs et les visiteurs à agir pour protéger l'environnement écologique du lac et ses espèces aviaires rares, en accord avec le thème de cette année.

Depuis sa création il y a sept ans, le marathon international du lac Hengshui reçoit de nombreux éloges pour les excellents services qu'il fournit aux coureurs et aux visiteurs. Cette année, l'organisateur a pour objectif de continuer à améliorer la gestion de l'événement afin de stimuler davantage le développement économique local et de refléter la vigueur et la passion des citoyens locaux pour le marathon et plus généralement pour le sport et les événements sportifs.