Coup de pouce en faveur du développement en Arabie saoudite : lancement du Forum du secteur du divertissement à Riyad

RIYAD, Arabie saoudite, 2 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Dans une démarche consistant à encourager le développement du secteur du divertissement au sein du royaume d'Arabie saoudite, le Forum du secteur du divertissement JOY 2019 s'apprête à débuter du 13 au 14 octobre à l'hôtel Ritz-Carlton de Riyad.

Le Forum entre dans le cadre de la Vision 2030 du royaume, réforme massive visant à développer une économie plus prospère et une société dynamique. Le secteur du divertissement est un moteur clé des efforts du royaume pour attirer les entreprises, les talents et les investissements durables, ainsi que pour développer de grands événements de divertissement.

Le PDG de l'Autorité générale du divertissement, M. Amr bin Ahmad Banaja, a indiqué que le royaume d'Arabie saoudite orientait avec succès ses efforts consistant à bâtir un secteur du divertissement compétitif, en réunissant les talents locaux et internationaux afin de créer une plateforme régionale du secteur du divertissement de premier ordre.

« Auparavant, les individus voyageaient et dépensaient de l'argent en dehors de l'Arabie saoudite pour leur divertissement », a déclaré le PDG. « Nous souhaitons ramener cela en Arabie saoudite et créer le plus grand nombre d'options possible ».

La Conférence JOY augmentera la visibilité internationale des secteurs croissants du divertissement, de la culture et des loisirs en Arabie saoudite -- en accueillant plusieurs orateurs, experts, PDG, universitaires internationaux, et sociétés, notamment une liste prestigieuse de célébrités d'Hollywood et de Bollywood.

Le programme de la conférence inclut des thèmes couvrant une série d'études de cas internationaux sur les secteurs prospères du divertissement, sur les stratégies de conception, sur la mise en œuvre, ainsi que sur l'intersection de la technologie et de l'innovation, et encourageant le bien-être et le bonheur.

Plusieurs événements sont prévus, notamment un atelier d'exposition sur le divertissement qui réunit chercheurs, designers, développeurs et entreprises intéressés dans la conception, le développement, l'évaluation et la commercialisation d'événements pour le marché local saoudien

Le Forum du secteur du divertissement JOY est une initiative organisée sous la direction du président de l'Autorité générale du divertissement, M. Turki bin Abdulmohsen Al Sheikh et l'Autorité générale saoudienne du divertissement. Il inclura :

JOY EXPO

(Expo JOY) Plus de 70 sociétés locales, régionales et internationales du secteur du divertissement



JOY CONFERENCE

(Conférence JOY) À laquelle participeront plusieurs ministres du gouvernement saoudien et experts du secteur du divertissement



JOY WORKSHOPS

(Ateliers JOY) Plus de 12 ateliers sur le divertissement et l'entrepreneuriat



JOY AWARDS (Prix JOY) Incluant plusieurs célébrités d' Hollywood et de la région

Rendez-vous sur www.joyforum.com pour en savoir plus.

À propos de l'Autorité générale du divertissement :

L'Autorité générale du divertissement soutient l'économie saoudienne en participant à la diversification de ses sources, en élevant son produit intérieur brut, en soutenant les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'en augmentant la proportion d'investissements directs étrangers dans le secteur du divertissement.

SOURCE General Entertainment Authority