Coup de pouce pour la consommation dans le tourisme culturel grâce à la 9e Semaine de la créativité et du design de Chengdu

CHENGDU, Chine, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Paddleboard, escalade, conduite hors route, marathon des îles... telles étaient les nouvelles activités recommandées par les exposants thaïlandais à la 9e Semaine de la créativité et du design de Chengdu avec les mots-clés « tourisme sportif » et « sports de plein air ». Venant d'un pays qui s'enorgueillit de ses délices, de ses magnifiques paysages et de sa culture caractéristique, les exposants ont commencé la promotion à Chengdu, dans l'espoir d'attirer plus de touristes chinois en Thaïlande et de leur faire vivre un voyage plein de surprises et de nouveautés à la pointe de la tendance.

At the 9th Chengdu Creativity & Design Week, the outdoor activity booth as a cultural tourism scenario draws wide attention

Par ailleurs, des thèmes similaires, à savoir le tourisme culturel de plein air et les voyages sportifs, ont été promus à Chengdu en tant qu'activités phares. Au cours de la Semaine de la créativité et du design de Chengdu de cette année, les stands présentant divers nouveaux produits, tels que le camping-car tout-terrain, la tente inspirée du désert de Dunhuang et les camions-cafés, offrent au public un scénario immersif autour du camping ; des sports à la mode comme le ski, le vélo sur les voies vertes et les sports nautiques ont également attiré l'attention et gagné en popularité.

Des spectacles de rue, mêlant musique pop, musique traditionnelle chinoise et musique occidentale, sont proposés dans un nombre croissant d'attractions touristiques de Chengdu. En outre, les visiteurs peuvent également profiter d'un nouveau mode de tourisme « Lecture + », qui associe la lecture à de multiples facteurs, tels que les sites pittoresques et les hôtels, et faire l'expérience de l'intégration étroite entre la recherche et l'étude de l'art et les expositions et spectacles. Lors de l'événement de cette année, Chengdu a présenté ses mesures visant à promouvoir d'excellentes performances musicales, des œuvres d'art et des expositions dans les musées, des expériences liées au patrimoine culturel immatériel, des espaces de lecture et des articles culturels et créatifs dans les sites touristiques, les parcs et les hôtels, et a partagé avec d'autres villes son expérience en matière de développement de nouveaux produits, de scénarios et de formes commerciales pour la consommation du tourisme culturel.

Alors que les gens retrouvent le dynamisme antérieur à la pandémie de COVID, ils sont de plus en plus nombreux à planifier des voyages dans un avenir proche. Sur le thème « Empowerment by Designs · Creativity in Cultural Tourism » (Autonomisation par le design · la créativité dans le tourisme culturel), la 9e Semaine de la créativité et du design de Chengdu a été organisée pour mettre en valeur la force motrice des conceptions créatives, soutenant ainsi la relance du marché touristique et renforçant la confiance des consommateurs dans le tourisme culturel.

