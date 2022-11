COUP DE PROJECTEUR SUR LE PREMIER CERTIFICAT EN FINANCE VERTE

PARIS, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis quelques semaines, Strateggyz, société de conseil en investissements financiers et organisme de formation, propose une toute nouvelle certification en « Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis ». Inédite en France, cette formation a pour objectif d'acquérir les compétences nécessaires à l'analyse de la finance verte, la finance socialement responsable.

« Nous nous sommes aperçus que beaucoup d'entreprises et d'institutionnels cherchent à recruter des collaborateurs efficients dans le domaine des investissements financiers verts. Or, les diplômes généraux des universités et grandes écoles n'abordent que de manière laconique les enjeux de la finance verte. La création d'un certificat en finance verte s'est donc imposée tout naturellement pour pallier ce manque », déclare Bruno Boggiani, CEO de Strateggyz.

Reprenant l'ensemble des critères E.S.G (Environnement/Écologie ; Social/Santé/Senior ; Gouvernance), le certificat « Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis » s'axe autour de six séquences qui balayent tour à tour les rapports indispensables, les agences de notation, les réglementations à suivre ou encore les principaux labels du secteur. Un tour d'horizon exhaustif pour attester des compétences des formés en matière de finance verte !

« Au-delà de ses vertus pédagogiques, notre certificat vient sensibiliser les salariés, les entreprises et le marché du travail dans sa globalité aux enjeux environnementaux et sociétaux que sous-tendent la finance verte » ajoute Bruno Boggiani.

Strateggyz investit la sphère du digitale pour promouvoir son certificat « Finance Verte - GFA - Green Finance Analysis ». À la suite du succès de son premier contenu vidéo plébiscité sur les réseaux sociaux, l'entreprise a décroché une dizaine de rendez-vous auprès de sociétés bien décidées à se former et à embrasser les valeurs green. Un résultat encourageant à la veille de la sortie de ses deux prochains teasers concernant le GIEC et les ODD !

« De nombreux partenaires se félicitent de la création de notre certificat. Notamment, Green Finance, media de référence de la finance verte, qui vient relayer la communication autour de la formation, des sociétés concernées et des certifiés » conclut Bruno Boggiani.

Bruno BOGGIANI (Strateggyz / Green Finance)

Mail : [email protected]

Tél : 01 40 20 13 13

