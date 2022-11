Coupe du Monde : augmentation de 900 % des réservations de vols de l'Allemagne vers le Qatar

HAMBOURG, Allemagne, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'intérêt des Allemands pour les vols à destination du Qatar à l'occasion de la Coupe du monde de football ne cesse de croître. En septembre, le nombre de réservations de vols de l'Allemagne vers le Qatar a augmenté d'environ 900 % par rapport au chiffre de janvier. Cela signifie que l'intérêt des supporters allemands est toujours inférieur à celui de certains autres marchés de départ, mais l'Allemagne se classe actuellement au 12e rang avec une part de 2,6 % du nombre total de touristes pour la Coupe du monde.

Ces données sont celles de la société de marketing touristique Sojern, qui enregistre le comportement des voyageurs du monde entier en matière de réservation. Selon les analyses effectuées par Sojern, le plus grand nombre de touristes de la Coupe du monde vient des Émirats arabes unis voisins (17 %), suivis par les États-Unis (7 %), l'Inde (7 %) et le Royaume-Uni (6 %). La majorité (51 %) des supporters allemands de la Coupe du monde s'envolent pour le Qatar depuis Francfort. Cet aéroport de départ est suivi de Munich (19 %), Berlin (14 %) et Düsseldorf (8 %). Les villes de Hanovre et de Stuttgart ont également enregistré récemment une forte croissance sur ce plan.

Mathias Gerber, directeur des ventes chez Sojern DACH a déclaré : « En comparaison internationale, l'Allemagne se classe actuellement au 12e rang des marchés de départ des vols à destination du Qatar. La demande globale de voyages vers le Moyen-Orient est élevée et a dépassé les chiffres de 2019. Il sera intéressant de voir si les voyages vers le Qatar et les pays environnants du CCG depuis l'Allemagne continueront d'être populaires après le tournoi et en 2023. »

À propos de Sojern :

Sojern est la plateforme de marketing numérique pour l'industrie du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et à une mine de connaissances sur les intentions de voyage des utilisateurs, Sojern fournit des solutions de marketing multicanal pour stimuler la vente directe. Plus de 10 000 hôtels, sites touristiques, destinations et prestataires de services de voyage utilisent les solutions de Sojern pour attirer les voyageurs du monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

SOURCE Sojern