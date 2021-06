Courant Naturel choisit le panneau Maxeon 5 AC comme unique technologie solaire résidentielle en France

Courant Naturel, partenaire SunPower Elite depuis 2011, propose aux particuliers en France une approche Premium. Pour célébrer sa 10 e année d'affiliation à la technologie Maxeon, l'entreprise a choisi, pour son offre clé en main de 2021, la technologie solaire exclusive SunPower Maxeon 5 AC, qui comprend le panneau solaire SunPower Maxeon 5, extrêmement fiable, puissant et durable, doté d'un micro-onduleur Enphase, leader du secteur. Avec un rendement allant jusqu'à 22,2 %, [AG1] la solution Maxeon 5 AC peut fournir aux [AG2] foyers plus d'énergie que les solutions solaires conventionnelles sur 25 ans, et un rendement supérieur dans des conditions réelles. En outre, les solutions solaires résidentielles Maxeon 5 AC sont connectées à la plateforme de surveillance Enphase.

« Il est important pour nous de donner à nos clients une solution efficace avec un niveau de qualité sans compromis pour qu'ils puissent exploiter au mieux leur toiture », a déclaré Paulo De Araujo, [AG3] co-gérant de Courant Naturel. « Cette année, nous proposons exclusivement le panneau Maxeon 5 AC car nous pensons qu'il place très haut la barre en termes de performance, de fiabilité, de robustesse, de durabilité et de garantie. Le paradigme du puissant module AC nous permet d'être plus efficaces dans nos opérations, en rationalisant les commandes, la logistique et les installations, et il nous permet également d'être plus compétitifs. Nous avons ainsi amélioré notre taux de conversion des ventes de 10 %. » De Araujo a également vanté les mérites d'une solution complète qui comprend des fonctionnalités de surveillance intelligente permettant aux propriétaires de l'installation de contrôler leur production d'énergie et d'améliorer la gestion automatisée de leur consommation.

Le micro-onduleur et le panneau Maxeon 5 qui constituent la solution Maxeon 5 AC sont soumis à un régime rigoureux de tests de fiabilité et de qualité afin de garantir des performances exceptionnelles dans des conditions de forte chaleur, de froid extrême, d'humidité élevée et d'air salin des régions côtières. La solution Maxeon 5 AC est conçue pour durer et bénéficie d'une garantie produit de 25 ans sur le micro-onduleur et d'une garantie produit, performance et services de 25 ans sur le panneau. Maxeon 5 AC. Elle est également testée pour être conforme à la future norme sur les panneaux « AC » à courant alternatif (IEC 62109-03).

« Courant Naturel est un partenaire précieux depuis 2011, et l'évolution de notre partenariat vers la solution AC valide l'efficacité du déploiement de notre concept avancé de panneaux AC pour les projets résidentiels », a déclaré Vincent Maurice, directeur général de l'EMEA chez Maxeon Solar Technologies. « La proposition de valeur unique de Maxeon 5 AC, à savoir une technologie avancée, un rendement énergétique plus élevé et une fiabilité éprouvée, stimule la croissance des canaux de production décentralisée européens. Nous pensons que la France sera à l'avant-garde de cette expansion. Selon nous, notre solution solaire résidentielle AC haut-de-gamme, associée à la richesse de l'expertise de Courant Naturel et à son approche axée sur le client, offre aux propriétaires la tranquillité d'esprit qu'ils recherchent lorsqu'ils investissent dans une solution de premier choix. »

Pour en savoir plus, cliquez ici ici .

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) est Acteur d'un Changement Positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basé à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des activités commerciales dans plus de 100 pays, exploitant la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. L'entreprise est un leader de l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux gammes de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 200 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne de nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon se veut Acteur d'un Changement Positif (conformément à son slogan « Powering Positive Change™ »), consultez le site www.maxeon.com . Maxeon est également présente sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar .

© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.maxeon.com/trademarks .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1535528/Courant_Naturel.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

Related Links

http://www.maxeon.com



SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.