Courant Naturel wählt Maxeon 5 AC als einzige Solartechnologie für Wohngebäude in Frankreich

Courant Naturel, ein SunPower Elite-Partner seit 2011, bedient private Solarkunden in Frankreich mit einem Premium-Ansatz. Zur Feier des 10-jährigen Bestehens der Tochtergesellschaft mit der Maxeon-Technologie hat sich das Unternehmen für das schlüsselfertige Paket 2021 für die SunPower Maxeon 5 AC als exklusive Solartechnologie entschieden, die das äußerst zuverlässige, leistungsstarke und beständige SunPower Maxeon 5-Solarmodul enthält, das mit einem branchenführenden Enphase-Mikrowechselrichter vorkonfiguriert ist. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 22,2 % kann Maxeon 5 AC Haushalte über einen Zeitraum von 25 Jahren mit mehr Energie versorgen als herkömmliche Solarsysteme und unter realen Bedingungen überdurchschnittliche Erträge liefern. Darüber hinaus sind die Maxeon 5 AC-basierten Solarsysteme für Privathaushalte von Courant Naturel an die Enphase-Überwachungsplattform angeschlossen.

„Für uns ist es wichtig, unseren Kunden eine effiziente Lösung mit einem kompromisslosen Qualitätsniveau zu bieten, um das Beste aus ihrem Dach herauszuholen", sagt Paulo De Araujo, Mitinhaber von Courant Naturel. „In diesem Jahr verkaufen wir ausschließlich Maxeon 5 AC, da wir der Meinung sind, dass es die Messlatte für Leistung, Zuverlässigkeit, Robustheit, Beständigkeit und Garantie konsequent höher legt. Das Paradigma der Hochleistungs-AC-Module erlaubt uns eine effizientere Arbeitsweise, die eine rationellere Bestellung, Logistik und Installation ermöglicht, und würde uns auch wettbewerbsfähiger machen. Wir haben unsere Umsatzkonversionsrate um 10 % verbessert." De Araujo lobte auch die Vorteile einer Komplettlösung mit intelligenten Überwachungsfunktionen, mit denen die Endverbraucher ihre Energieproduktion kontrollieren und den Eigenverbrauch verbessern können.

Sowohl der Mikro-Wechselrichter als auch das in das Maxeon 5 AC-Modul integrierte Maxeon 5-Panel werden strengen Zuverlässigkeits- und Qualitätstests unterzogen, um eine außergewöhnliche Leistung unter Bedingungen wie großer Hitze, extremer Kälte, hoher Luftfeuchtigkeit und salzhaltiger Luft in Küstenregionen zu gewährleisten. Maxeon 5 AC-Module sind als langlebige Energieanlagen konzipiert und werden durch eine 25-jährige Produktgarantie auf den Mikro-Wechselrichter und eine 25-jährige Produkt-, Leistungs- und Servicegarantie auf das Panel abgesichert. Maxeon 5 AC ist auch nach der zukünftigen Norm für AC-Paneele (IEC 62109-03) geprüft.

„Courant Naturel ist seit 2011 ein wertvoller Partner, und unsere fortgesetzte AC-Modul-Partnerschaft bestätigt die Effektivität des Einsatzes unseres fortschrittlichen AC-Panel-Konzepts für Wohnprojekte", sagte Vincent Maurice, Geschäftsführer DG EMEA bei Maxeon Solar Technologies. „Das einzigartige Wertversprechen von Maxeon 5 AC mit fortschrittlicher Technologie, höherem Energieertrag und bewährter Zuverlässigkeit treibt das Wachstum in den europäischen Kanälen für dezentrale Energieerzeugung voran. Wir erwarten, dass Frankreich bei dieser Expansion eine Vorreiterrolle einnehmen wird. Wir glauben, dass unsere qualitativ hochwertige AC-Heim-Solarlösung in Kombination mit der umfassenden Expertise von Courant Naturel und dem kundenorientierten Ansatz Hausbesitzern die Sicherheit gibt, die sie bei der Investition in ein erstklassiges System suchen."

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) treibt den positiven Wandel™ voran. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und fertigt Solarmodule der Marken Maxeon® und SunPower®. Maxeon ist in mehr als 100 Ländern vertreten und firmiert in bestimmten Ländern außerhalb der USA unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend in der Solar-Innovation mit Zugang zu über 1.000 Patenten und zwei erstklassigen Produktlinien für Solarmodule. Maxeon-Produkte decken über ein Netzwerk von mehr als 1.200 vertrauenswürdigen Partnern und Distributoren die weltweiten Märkte für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke ab. Als Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. Für weitere Informationen zu Powering Positive Change™, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.

Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Zeitplan und die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Erfolg und die Rentabilität seiner geplanten Projekte in bestehenden und neuen Märkten; unsere technologischen Aussichten, einschließlich der erwarteten Effizienz unserer Module, des anhaltenden Erfolgs bei technologischen Innovationen, der Lieferung von Produkten mit von Kunden geforderten Eigenschaften und der zukünftigen Leistung unserer Module; und die strategischen Ziele und Pläne des Unternehmens, einschließlich der Beziehungen zu bestehenden Kunden, Lieferanten und Partnern und unserer Fähigkeit, diese aufrecht zu erhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Eine detaillierte Darlegung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, findet sich in den von uns regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich der zuletzt eingereichten Berichte auf Formular 20-F, insbesondere unter dem Abschnitt 3.D. „Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen sind online bei der SEC oder im Bereich „Financials & Filings" auf unserer Webseite für Anlegerbeziehungen unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings verfügbar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren.

© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen von Maxeon Solar Technologies, Ltd. Besuchen Sie www.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

