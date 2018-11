Courtyard by Marriott apporte son nouveau design au cœur de Paris avec l'ouverture de la propriété Gare de Lyon

PARIS, 29 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Courtyard by Marriott a accueilli une nouvelle propriété au cœur de Paris. Celle-ci est idéalement située en face de la gare de Lyon qui sert de plaque tournante pour les voyages intérieurs et internationaux à des millions de passagers chaque année. Ce quartier dynamique de la ville abrite également de nombreux espaces de travail partagé et des incubateurs de jeunes entreprises, faisant de cet hôtel le choix idéal pour les voyageurs d'affaires.

Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon

Le Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon, qui est installé dans une tour de 19 étages, offre une vue exceptionnelle sur la ville et ses sites emblématiques. La conception des 249 chambres a été dirigée par Studios Architecture et présente des finitions en bois élégantes et des détails métalliques qui reflètent le passé industriel du quartier.

« Nous sommes ravis d'apporter la marque Courtyard au cœur de la capitale française avec cette nouvelle adresse dans un lieu exceptionnel du centre-ville de Paris », a déclaré John License, vice-président, marques haut de gamme et de luxe en Europe chez Marriott International. « La proximité de l'hôtel avec le plus grand incubateur de jeunes entreprises au monde est idéale pour les clients passionnés de Courtyard qui souhaitent poursuivre leurs ambitions personnelles et professionnelles sur la route. »

L'hôtel, qui donne vie à la nouvelle vision du design de la marque pour ses propriétés, présente une apparence plus contemporaine qui plait à ses clients ambitieux et entreprenants. Des éclats de jaune vif dans tous les espaces publics font écho aux façades peintes de la rue piétonne voisine, la rue Crémieux, tandis que des murs végétaux éclatants évoquent la « voie verte » locale, la Coulée Verte. Les espaces, les commodités et la technologie tiennent compte des nouvelles tendances et des besoins des voyageurs de la prochaine génération et offrent ainsi un environnement accueillant et invitant qui permet la collaboration et l'exploration.

Ces voyageurs de la prochaine génération qui souhaitent poursuivre à la fois leurs passions personnelles et professionnelles peuvent le faire dans les 650 m² d'espace de réunions et d'événements de l'hôtel qui est composé de neuf salles de conférence multifonctionnelles dotées des technologies les plus avancées. L'espace dispose également d'un espace de travail partagé dédié qui peut être réservé à l'heure ou à la journée.

Kitchen & Bar (bar et cuisine) propose une expérience culinaire toute la journée basée sur un concept frais, français et convivial. La cheffe Melissa Ravel est fière de proposer des produits simples et de saison mettant en valeur l'incroyable qualité et la diversité des producteurs locaux. Les invités peuvent se restaurer pour la journée à venir avec des plats de petit-déjeuner français traditionnels, tels que des pains et des viennoiseries, des confitures maison et du jus d'orange fraîchement pressé. Le menu du jour sert des collations, des plats chauds et des desserts. Le menu du bar s'adresse à tous les goûts et propose des bières artisanales locales ainsi qu'un large choix de vins régionaux français.

Les services supplémentaires incluent une salle de sport de 52 m² ouverte 24 h sur 24 et un parking sécurisé avec ports de recharge pour voitures électriques.

Courtyard by Marriott compte plus de 1100 hôtels dans le monde, dont plus de 60 en Europe où la marque prévoit d'ouvrir près de 30 nouveaux hôtels d'ici 2020. Le Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon est le sixième hôtel de la marque à Paris.

