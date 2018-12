Courtyard by Marriott prévoit d'accélérer son expansion en Europe et d'ouvrir près de 30 hôtels d'ici la fin de l'année 2020

LONDRES, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Courtyard by Marriott, la marque de Marriott International qui a révolutionné la catégorie du « select-service », a annoncé son intention de consolider sa présence en Europe, où elle dispose actuellement de 63 hôtels, en augmentant de près de 50 % son nombre d'établissements au cours des deux prochaines années. Avec près de 30 hôtels devant ouvrir en Europe d'ici la fin de l'année 2020, Courtyard offrira aux voyageurs d'affaires une expérience sans cesse renouvelée en tenant compte de l'évolution de la façon dont la nouvelle génération de clients travaille et voyage aujourd'hui.

Courtyard by Marriott Expected European Expansion by the end of 2020

En plus de renforcer son portefeuille sur les marchés traditionnels d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni, Courtyard poursuit sa stratégie de « première sur le marché » et devrait ouvrir des établissements dans sept nouvelles destinations émergentes, dont l'Arménie, la Finlande et l'Islande.

Cette annonce d'expansion est renforcée par l'ajout de deux nouveaux établissements phares dans les destinations dynamiques de Paris et Hambourg. Le Courtyard Paris Gare de Lyon a ouvert ses portes en octobre, tandis que le Courtyard Hamburg City devrait ouvrir ses portes au printemps 2019.

Courtyard Paris Gare de Lyon – Cet hôtel concrétise la nouvelle vision du design que la marque souhaite insuffler dans ses établissements et bénéficie d'un emplacement de premier choix dans le centre-ville. La tour de 19 étages arbore une allure contemporaine et offre une vue exceptionnelle sur Paris et ses monuments emblématiques depuis ses 249 chambres. Cet établissement est commodément situé à quelques pas de la gare de Lyon , qui fait figure de plaque tournante du transport et de passerelle vers l'international.

Outre ces deux ouvertures, Courtyard by Marriott prévoit de continuer à développer son solide portefeuille d'établissements en Europe au cours des deux prochaines années :

Royaume-Uni – Courtyard compte déjà sept hôtels sur le marché britannique et devrait élargir son portefeuille avec l'ajout de cinq hôtels dans des villes clés telles que Londres, Glasgow et Oxford.

John Licence, directeur adjoint des marques Premium et Select de Marriott International Europe, a déclaré : « Nos clients sont des gens passionnés, travailleurs et animés par un désir de réussite. C'est pourquoi Courtyard by Marriott a adapté sa stratégie de croissance afin de leur proposer un plus grand choix de centres d'affaires modernes et pratiques, en combinant technologies innovantes, style et confort pour répondre aux exigences de la nouvelle génération de voyageurs d'affaires du monde entier. »

L'accélération de la croissance de la marque repose en grande partie sur les franchisés qui voient Courtyard comme un produit fiable et éprouvé leur permettant de faire rapidement leur entrée sur le marché, d'accéder à des plateformes de vente mondiales de premier choix et de bénéficier des programmes de fidélité de Marriott International.

« D'un côté, les propriétaires voient que la marque continue d'évoluer pour s'adapter à la façon dont la nouvelle génération de clients travaille et voyage aujourd'hui », a déclaré Carlton Ervin, directeur général du développement de Marriott International pour l'Europe. « D'autre part, ils savent qu'ils peuvent compter sur nos équipes de développement basées en Europe et sur notre expertise interne dans des domaines tels que la planification d'événements spéciaux, l'efficacité des aménagements et les coûts de construction. Cette combinaison gagnante nous permet de travailler avec eux sur de nouveaux projets de réhabilitation et de conversion, tout en conservant une rapidité de mise sur le marché. »

Début 2018, la société Courtyard a annoncé un partenariat pluriannuel avec le FC Bayern et est devenue le partenaire hôtelier officiel du club de football le plus populaire et le plus prospère d'Allemagne. Ce partenariat permet dorénavant aux 120 millions de membres des programmes de fidélité de Marriott – Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards, and Starwood Preferred Guest (SPG) – d'accéder à des expériences uniques en relation avec le football grâce à Marriott Rewards Moments et SPG Moments. Ces expériences incluent notamment l'accès à un espace privilégié conçu sur mesure offrant une vue fantastique sur le terrain du stade de renommée mondiale de l'Allianz Arena.

Depuis plus de 30 ans, Courtyard by Marriott fait figure de chef de file dans la catégorie du « select service ». La marque accueille aujourd'hui les voyageurs dans plus de 1100 destinations réparties dans plus de 50 pays et territoires du monde.

Pour plus d'informations, consultez https://courtyard.marriott.com/.

Remarque sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment le nombre d'établissements que la société pourrait ajouter à son portefeuille au cours de cette année et des années à venir, ainsi que des déclarations similaires concernant des événements ou des attentes futurs éventuels qui ne sont pas des faits historiques. Veuillez noter que ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment l'évolution de la conjoncture du marché ; l'évolution des économies mondiales et régionales ; l'évolution de l'offre et de la demande de chambres d'hôtel ; l'évolution de la concurrence dans le secteur de l'hébergement ; les relations avec les clients et les propriétaires ; la disponibilité de capitaux pour financer la croissance et la rénovation des hôtels ; et d'autres facteurs de risque que la société a identifiés dans son dernier rapport annuel dans le formulaire 10-K ou son rapport trimestriel dans le formulaire 10-Q ; en raison desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes que nous formulons expressément ou implicitement dans le présent communiqué de presse. Nous formulons ces déclarations à la date du présent communiqué de presse et nous ne sommes aucunement tenus de publiquement mettre à jour ou réviser ces déclarations prospectives suite à de nouvelles informations, à des événements à venir ou pour toute autre raison.

À propos de Courtyard by Marriott

Courtyard by Marriott propose à ses clients un environnement original qui leur permet de rester connectés, productifs et sereins. Intuitifs, ses services et son design répondent aux besoins de choix et de contrôle des clients. Avec plus de 1100 établissements répartis dans plus de 50 pays et territoires, Courtyard est fière de participer au Marriott Rewards®, un programme de fidélité primé par l'industrie qui comprend The Ritz-Carlton Rewards®. Les membres peuvent désormais associer leur compte à Starwood Preferred Guest® en se rendant à l'adresse members.marriott.com pour obtenir instantanément le statut Élite leur correspondant et transférer leurs points sans limites. Pour plus d'informations ou pour effectuer une réservation, rendez-vous sur courtyard.marriott.com, devenez fan sur Facebook ou suivez @CourtyardHotels sur Twitter et Instagram.

À propos de Marriott International, Inc.

La société Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est basée à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis. Elle regroupe un portefeuille de plus de 6700 établissements exploités sous les enseignes de 30 grandes marques hôtelières et répartis dans 129 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels et octroie des licences à des lieux de villégiature dans le monde entier. La société gère également des programmes de fidélité primés : Marriott Rewards®, qui comprend The Ritz-Carlton Rewards® et Starwood Preferred Guest®. Pour plus d'informations, consultez notre site Web à l'adresse www.marriott.com. Pour vous tenir informé de l'actualité de la société, consultez www.marriottnewscenter.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et suivre @MarriottIntl sur Twitter et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/790973/Courtyard_by_Marriott_Europe_growth_by_2020.jpg

