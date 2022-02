Covaris AFA-energetics™ permet d'automatiser les flux d'extraction et de purification des acides nucléiques totaux à partir de tissus FFPE

Un kit de déparaffinisation, d'extraction et de purification des acides nucléiques totaux entièrement automatisé et à haut débit pour les échantillons FFPE

WOBURN, Massachusetts, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- Covaris, LLC (« Covaris » ou « la Société »), un fabricant d'outils avancés permettant des innovations dans le domaine des sciences de la vie, a annoncé le lancement d'un kit de déparaffinisation et d'extraction d'acides nucléiques totaux entièrement automatisé et à haut débit pour les échantillons de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE). Le kit truXTRAC FFPE Total NA Auto 96 de Covaris est conçu pour être utilisé avec les systèmes d'ultrasonicateur haut débit focalisés de Covaris. Il comprend tous les réactifs, consommables et accessoires personnalisés qui peuvent extraire et purifier l'ARN et l'ADN en cinq heures.

Le kit est doté d'un processus unique basé sur la technologie brevetée Adaptive Focused Acoustics® (AFA®) de Covaris, qui permet d'extraire et de purifier l'ADN et l'ARN (autrement difficiles à traiter à partir d'échantillons FFPE). Par rapport aux processus traditionnels de traitement des échantillons FFPE, le workflow du kit ne nécessite pas l'utilisation de solvants organiques tels que le xylène et l'hexadécane. Le fait d'éviter les produits chimiques dangereux et agressifs contribue à garantir l'intégrité des échantillons et permet de réaliser des expériences sans hotte, ce qui facilite la compatibilité avec les plateformes automatisées. Les accessoires personnalisés du kit permettent d'automatiser chaque étape du workflow et sont compatibles avec la plupart des manipulateurs de liquides automatisés, des instruments sur la station ou adjacents à la station, tels que les machines pour mettre/retirer les bouchons, les centrifugeuses et les ultrasonicateurs focalisés R230 ou LE220 de Covaris.

« Les échantillons FFPE contiennent des informations biologiques uniques et de grande valeur. Cependant, les technologies conventionnelles limitent l'importance croissante de ces échantillons pour un large éventail d'utilisation », a déclaré Jim Laugharn, fondateur et PDG de Covaris, LLC. « En procédant à la co-extraction différentielle d'ADN et d'ARN de haute qualité et à haut rendement dans un format à haut débit, les chercheurs peuvent désormais bénéficier d'avantages uniques qui se traduisent par la génération de résultats fiables et significatifs pour les communautés médicales et scientifiques. »

Le kit truXTRAC FFPE Total NA Auto 96 dispose également d'une version manuelle pour les laboratoires qui n'ont pas beaucoup d'échantillons au quotidien. Le kit Auto 96 est évolutif et peut servir à tout laboratoire de recherche qui veut augmenter le débit et la productivité de l'analyse ADN et ARN des échantillons FFPE, tout en garantissant des résultats solides, fiables et reproductibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.covaris.com/truxtrac-ffpe-na-auto-96-kits/ .

À propos de Covaris

Basé à Woburn, dans le Massachussets, Covaris développe, fabrique et commercialise des instruments, des consommables et des réactifs utilisés dans la préparation pré-analytique des échantillons pour l'analyse génomique et protéomique afin d'aider à accélérer le rythme de la recherche et des innovations en sciences de la vie. Grâce à des technologies exclusives, comme la Focused Acoustic Energy, les outils de Covaris permettent d'obtenir des résultats très précis et reproductibles, dans le but de permettre aux clients de faire de nouvelles découvertes, de développer de nouveaux essais et d'améliorer les résultats d'analyses biologiques. Parmi les utilisations sans contact, citons la fragmentation automatisée plus rapide de l'ADN, la lyse cellulaire, le mélange accéléré de partenaires de liaison, la remise en suspension de billes et la formulation de composés.

Des informations supplémentaires sur Covaris, LLC sont disponibles sur le site www.covaris.com .

