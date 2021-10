CoverGo aide les compagnies d'assurance américaines à passer au numérique grâce à sa technologie sans code

HONG KONG, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- CoverGo , le leader asiatique de la technologie d'assurance sans code, s'étend aux États-Unis, au Canada et à l'Amérique latine pour aider les compagnies d'assurance à passer au numérique afin de rester efficaces et pertinentes dans l'ère hautement technologique d'aujourd'hui.

CoverGo propose une plateforme sans code permettant aux compagnies d'assurance de rationaliser leur écosystème, de la création de produits à la gestion des sinistres. Depuis janvier 2021, le chiffre d'affaires provenant des souscriptions de la société ont augmenté de plus de 400 %.

Pour accélérer son expansion internationale, CoverGo a ainsi choisi DP88 comme conseiller stratégique. Ce partenariat a permis à CoverGo d'obtenir un financement initial pour son expansion, des informations sur le marché et des relations avec des partenaires et des investisseurs clés pour le prochain cycle de financement par actions.

L'expansion de CoverGo intervient dans un contexte de numérisation du marché de l'assurance, qui représente 6,3 billions de dollars américains. Les technologies sans code/à faible utilisation de code devraient être responsables de plus de 65 % de l'activité de développement d'applications dans le secteur d'ici 2024. CoverGo est donc parfaitement positionnée pour s'attaquer à ce marché et aider les entreprises à s'adapter à cet environnement en pleine mutation.

Cesar Moufarrege, PDG de XN Worldwide Insurance (entreprise cliente de CoverGo aux États-Unis), a ainsi déclaré :

« La technologie et la plateforme de CoverGo sont ce que nous recherchions pour faire avancer nos objectifs de transformation numérique et augmenter la satisfaction de nos clients en changeant par étapes la vitesse de mise sur le marché et le service. Cette plateforme API sans code s'intègre parfaitement à notre infrastructure, car elle nous offre la souplesse et l'agilité nécessaires pour déployer de nouvelles API sans le modèle traditionnel de forte dépendance à l'égard de l'assistance technique des fournisseurs et de communication constante entre les différentes équipes. »

Tomas Holub, PDG de CoverGo, a quant à lui déclaré :

« Les compagnies d'assurance réalisent plus que jamais que le développement informatique personnalisé est lent et coûteux, tandis que les logiciels commerciaux normalisés ne peuvent pas satisfaire la flexibilité dont elles ont besoin. C'est pourquoi nous constatons une demande croissante dans le monde entier pour une plateforme sans code réellement configurable. Le partenariat stratégique avec DP88 et l'investissement à venir permettront de déployer CoverGo auprès des compagnies d'assurance du monde entier. »

David Piesse, PDG de DP88 a également commenté :

« Nous avons été très impressionnés par la capacité d'interopérabilité de la technologie CoverGo pour le secteur de l'assurance, qui a de nombreux anciens systèmes à intégrer aux nouvelles plateformes numérisées. Leur technologie réduit considérablement le temps d'intégration et de mise sur le marché de nouveaux produits et d'innovations. »

À propos de CoverGo

CoverGo est la première plateforme d'assurance entièrement configurable, modulaire, sans code et de niveau entreprise. Elle permet aux entreprises de créer des produits à une vitesse record, d'automatiser la gestion des polices, des sinistres et des processus, et d'améliorer la distribution sur différents canaux. Alimentée par plus de 500 API d'assurance, la plateforme peut être utilisée en partie ou en totalité, et déployée sur n'importe quel cloud. CoverGo compte plus de 30 clients dans le secteur des assurances générales, de la santé et des assurances-vie sur trois continents.

À propos de DP88

DP88 est une société de conseil faisant partie d'un « family office » asiatique qui a été l'un des fondateurs et/ou investisseurs de fonds technologiques prestigieux tels que Greycroft Ventures et Growth Funds, Primetime Partners, Anthemis Insurtech, EGP Partners, Pantera Capital, GP BUllhound Fund, ainsi que de plusieurs startups technologiques en phase de démarrage, devenues des licornes et cotées au Nasdaq et à la bourse de Hong Kong.

Contact :

Karen Wu

Coordonnatrice des médias et des relations publiques

DP88 Limited

Téléphone : +852 2827 1162

Adresse mail : [email protected]

Julien Hauss

Directeur régional des ventes et du marketing

CoverGo Limited

Téléphone : +852 2111 9159

Adresse mail : [email protected]

SOURCE CoverGo