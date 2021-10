CoverGo helpt Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen te digitaliseren met zijn codeloze technologie

HONG KONG, 15 oktober 2021 /PRNewswire/ -- CoverGo, Azië's marktleider op het gebied van codeloze verzekeringen, breidt zich uit naar de VS, Canada en Latijns-Amerika om verzekeringsbedrijven te helpen in dit high-tech-tijdperk om flexibel en relevant te blijven.

CoverGo biedt een codeloos platform aan verzekeringsbedrijven om hun ecosysteem te stroomlijnen, van het ontwikkelen van producten tot het beheren van claims. Vanaf januari 2021 is de omzet van het bedrijf met meer dan 400% gestegen.

Om de internationale uitbreiding te versnellen, heeft CoverGo DP88 benoemd tot strategisch adviseur. De samenwerking heeft CoverGo geholpen bij het binnenhalen van de eerste financiering voor uitbreiding, marktinzichten en relaties met belangrijke partners en investeerders voor de komende aandelenuitgifteprocedure.

De uitbreiding van CoverGo valt samen met de digitalisering van US$ 6,3 miljard van de Amerikaanse verzekeringsmarkt. Naar verwachting zullen toepassingen die weinig of geen code gebruiken in 2024 verantwoordelijk zijn voor meer dan 65% van de activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van toepassingen in de sector. CoverGo bevindt zich daarom in een perfecte positie om op deze markt te opereren en bedrijven te helpen om zich aan de veranderende omgeving aan te passen.

Cesar Moufarrege, CEO van XN Worldwide Insurance (zakelijke klant van CoverGo's in de VS):

"We zijn al een tijdje op zoek naar zoiets als de technologie en het platform van CoverGo om onze digitale transformatiedoelen te realiseren en de klanttevredenheid te vergroten door de snelheid waarmee we producten op de markt brengen en de dienstverlening te verbeteren. Dit codeloze API-platform past perfect in onze infrastructuur, omdat het ons flexibiliteit en wendbaarheid biedt om nieuwe API's in te voeren zonder het traditionele model van sterk vertrouwen op ondersteuning van de technische leveranciers en een constante heen-en-weer-communicatie tussen de verschillende teams."

Tomas Holub, CEO van CoverGo:

"Verzekeringsbedrijven realiseren zich nu meer dan ooit dat IT-ontwikkeling op maat traag en duur is, terwijl kant-en-klare software-pakketten niet kunnen voldoen aan de flexibiliteit die ze nodig hebben. Om die reden zien we wereldwijd een groeiende vraag naar een echt configureerbaar codeloos platform. De strategische samenwerking met DP88 en de komende investering zal helpen om CoverGo naar verzekeringsbedrijven over de hele wereld uit te rollen."

David Piesse, CEO van DP88:

"We waren zeer onder de indruk van de interoperabiliteit van CoverGo-technologie voor de verzekeringssector, die veel oudere systemen heeft die in nieuwe gedigitaliseerde platforms moeten worden geïntegreerd. Hun technologie verkleint de tijd om nieuwe producten en innovaties op de markt te brengen en te integreren aanzienlijk."

Over CoverGo

CoverGo is het eerste volledig configureerbare, modulaire, codeloze, zakelijke platform voor verzekeringen. Daarmee kunnen bedrijven op recordsnelheid producten aanmaken, beleidsbeheerders, claims en processen automatiseren en de distributie van omni-kanalen verbeteren. Het platform wordt aangedreven door meer dan 500 verzekerings-API's en kan gedeeltelijk of volledig worden gebruikt en binnen elke cloud-omgeving ingezet. CoverGo heeft meer dan 30 klanten op 3 continenten in de sectoren verzekeringen, gezondheidszorg en levensverzekeringen.

Over DP88

DP88 is een adviesbureau dat onderdeel uitmaakt van een Aziatische familiekantoor die oprichtende LP en/of belegger zijn geweest van prestigieuze techfondsen, zoals Greycroft Ventures and Growth Funds, Primetime Partners, Anthemis Insurtech, EGP Partners, Pantera Capital, GP Bullhound Fund en een aantal start-ups op het gebied van opkomende technologie, die op de Nasdaq en de beurs van Hong Kong zijn genoteerd.

Contactpersoon:

Karen Wu

Media - en PR - coördinator

DP88 Limited

telefoon: +852 2827 1162

e-mail: [email protected]

Julien Hauss

Regional Sales & Marketing Manager

CoverGo Limited

telefoon: +852 2111 9159

e-mail: [email protected]

