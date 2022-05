CoverGo levanta USD 15 milhões em financiamento da Série A para ampliar adoção global como plataforma líder de seguro sem código

O financiamento da série A da CoverGo destaca o rápido crescimento e sucesso da empresa, com o faturamento anual recorrente de softwares aumentando mais de dez vezes desde janeiro de 2021.

NOVA YORK e HONG KONG, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A CoverGo, plataforma líder global de seguros empresariais sem código SAAS, anunciou hoje que garantiu USD 15 milhões em um financiamento da Série A liderado pela SemperVirens VC, sediada na Califórnia, com a participação das empresas de capital de risco dos EUA SixThirty, Tribeca Early Stage Partners e Fresco Capital. Entre os investidores estratégicos estão o grupo de seguros pan-africano Old Mutual, o grupo de seguros da Ásia Asia Financial Holdings, a American XN Worldwide Insurance (parte do Henner Group) e o fundo de seguros do Oriente Médio e da África Fund Noria Capital. Os investidores de tecnologia de seguros atuais também participaram da rodada, que teve excesso de subscrições.

Caribou Honig, sócio comanditado da SemperVirens, também conhecido como o patrono da tecnologia de seguros e fundador da maior conferência de tecnologia de seguros do mundo, a InsureTech Connect, também assumirá um lugar de observador na diretoria como parte do investimento.

Um número crescente de empresas de seguros contra acidentes e danos à propriedade, de saúde e de vida e empresas emergentes de tecnologia de seguros adotaram a plataforma da CoverGo para desenvolver e lançar todos os tipos de produtos de seguro em poucos dias, desenvolver distribuição omnicanal, simplificar a administração de apólices e automatizar processos de indenização. Como resultado, o faturamento recorrente anual da CoverGo cresceu mais de dez vezes desde janeiro de 2021.

A CoverGo já está trabalhando com grandes seguradoras como AXA, MSIG (MS&AD Insurance Group), Dai-ichi Life e Bank of China Group Insurance e também com parceiros de prestação de serviços como Deloitte, Accenture, IBM e Synpulse na Ásia, EUA, Canadá, América Latina, Oriente Médio e outros mercados do mundo todo. O novo investimento ajudará a acelerar a expansão internacional da CoverGo, desenvolver sua rede de parceiros com empresas de consultoria e desenvolver as equipes de vendas e engenharia nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífico, a fim de atender à crescente demanda pela plataforma CoverGo.

"Existem poucas tecnologias que estão transformando significativamente o setor de seguros, e a de seguros sem código está claramente entre elas", disse Caribou Honig. "À medida que as operadoras se inclinam a aceitar a inovação, a CoverGo ocupa uma posição diferenciada para acelerar sua transformação digital e impulsionar eficiências em toda a cadeia de valor dos seguros. A plataforma de última geração da CoverGo está oferecendo às operadoras uma combinação imbatível de velocidade de lançamento no mercado, economia de custos e segurança para ter sucesso agora e no futuro. Estamos entusiasmados em apoiar a CoverGo em sua jornada de crescimento e expansão no mercado dos EUA.

"As seguradoras percebem agora, mais do que nunca, que o desenvolvimento personalizado de TI é muito lento e dispendioso, enquanto os pacotes de software prontos não atendem às mudanças nos requisitos de produto e às necessidades dos clientes. É por isso que vemos a demanda crescente em todo o mundo por uma plataforma sem código verdadeiramente configurável que permita que as empresas sejam ágeis e permaneçam relevantes no mundo, que está em constante mudança", disse Tomas Holub, CEO e fundador da CoverGo. "O novo financiamento e a combinação única de investidores em seguros estratégicos ajudarão a acelerar a adoção da CoverGo por seguradoras do mundo todo."

Sobre a CoverGo

A CoverGo desenvolveu a primeira plataforma de seguros pronta para uso, modular e sem código do setor de seguros. Ela é alimentada por mais de 500 APIs abertos de seguro, permitindo que as seguradoras se transformem digitalmente da forma mais flexível, escalável e econômica. Empresas de seguros contra acidentes e danos à propriedade, de saúde e de vida utilizam a CoverGo para desenvolver e lançar todos os tipos de produtos de seguros em poucos dias, desenvolver distribuição omnicanal, agilizar os processos de administração de apólices e automatizar os processos de indenização. Para saber mais, acesse https://covergo.com.

Sobre a SemperVirens VC

A SemperVirens é uma empresa sediada nos EUA, líder em investimentos orientados por ecossistemas com foco em empresas nos mercados de mão de obra, saúde e tecnologia financeira. A empresa tem uma rede de executivos, analistas do setor e parceiros de distribuição que atuam como uma plataforma exclusiva para acessar, analisar e ampliar as empresas mais promissoras em seus setores-alvo.

