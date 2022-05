CoverGo pozyskuje 15 mld dolarów w ramach finansowania serii A, aby umacniać swoją globalną pozycję jako wiodąca platforma ubezpieczeniowa typu no-code

Finansowanie serii A odzwierciedla szybki wzrost i sukcesy firmy CoverGo, której roczne powtarzalne przychody z oprogramowania wzrosły ponad dziesięciokrotnie od stycznia 2021 roku.

NOWY JORK i HONG KONG, 16 maja 2022 /PRNewswire/ -- CoverGo , wiodąca na świecie platforma no-code świadcząca usługi ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw w modelu SAAS, ogłosiła dziś, że pozyskała 15 mln dolarów w ramach finansowania serii A przeprowadzonego przez kalifornijską firmę SemperVirens VC z udziałem amerykańskich firm venture capital: SixThirty, Tribeca Early Stage Partners i Fresco Capital. Do inwestorów strategicznych należą: panafrykańska grupa ubezpieczeniowa Old Mutual, azjatycka grupa ubezpieczeniowa Asia Financial Holdings, amerykańska firma XN Worldwide Insurance (wchodząca w skład Henner Group) oraz fundusz ubezpieczeniowy Noria Capital działający na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W cieszącej się ogromnym zainteresowaniem rundzie finansowania udział wzięli również dotychczasowi inwestorzy z branży technologii ubezpieczeniowych (insurtech).

Caribou Honig, partner generalny SemperVirens, nazywany również ojcem chrzestnym Insurtech, twórca InsureTech Connect - największej na świecie konferencji z branży insurtech, obejmie również stanowisko obserwatora zarządu w ramach przedmiotowej inwestycji.

Coraz więcej firm oferujących ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe oraz wschodzących firm z branży insurtech wdrożyło platformę CoverGo, aby tworzyć i wprowadzać na rynek wszystkie rodzaje produktów ubezpieczeniowych w zaledwie kilka dni, a także rozwijać dystrybucję wielokanałową, usprawniać administrację polisami i automatyzować proces likwidacji szkód. W związku z tym roczne powtarzalne przychody z oprogramowania wzrosły ponad dziesięciokrotnie od stycznia 2021 roku.

CoverGo już teraz współpracuje z największymi firmami ubezpieczeniowymi, takimi jak AXA, MSIG (Grupa Ubezpieczeniowa MS&AD), Dai-ichi Life i Grupa Ubezpieczeniowa Banku Chin, a także z partnerami realizującymi dostawy, takimi jak Deloitte, Accenture, IBM i Synpulse w Azji, USA, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i na innych rynkach całego świata. Nowa inwestycja pomoże przyspieszyć międzynarodową ekspansję CoverGo, rozwinąć sieć partnerską z firmami konsultingowymi oraz powiększyć zespoły sprzedażowe i inżynieryjne w USA oraz w regionie Azji i Pacyfiku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na platformę CoverGo.

„Istnieje tylko kilka technologii, które znacząco zmieniają branżę ubezpieczeniową, a platformy no-code zdecydowanie znajdują się na tej krótkiej liście - powiedział Caribou Honig. - Podczas gdy operatorzy stawiają na innowacje, CoverGo ma wszelkie atuty, aby przyspieszyć transformację cyfrową i zwiększyć wydajność w całym łańcuchu wartości ubezpieczeń. Platforma CoverGo nowej generacji zapewnia podmiotom bezkonkurencyjne połączenie szybkości wprowadzania produktów na rynek, oszczędności kosztów i bezpieczeństwa, aby odnieść sukces zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Jesteśmy podekscytowani, że możemy wspierać CoverGo na ścieżce rozwoju i ekspansji na rynku amerykańskim".

„Firmy ubezpieczeniowe bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdają sobie sprawę z tego, że tworzenie zindywidualizowanego oprogramowania zajmuje zbyt dużo czasu i jest zbyt kosztowne, zaś komercyjne pakiety oprogramowania nie są w stanie zaspokoić zmieniających się wymagań produktowych i potrzeb klientów. Dlatego widzimy szybko rosnący na całym świecie popyt na konfigurowalną platformę no-code, która pozwala firmom zachować elastyczność i być na bieżąco w zmieniającym się świecie - powiedział Tomas Holub, dyrektor generalny i założyciel CoverGo. - Nowe finansowanie i unikalne połączenie strategicznych inwestorów ubezpieczeniowych pomoże przyspieszyć proces wdrażania platformy CoverGo przez firmy ubezpieczeniowe na całym świecie".

CoverGo

CoverGo stworzyło pierwszą w branży ubezpieczeniowej modułową platformę ubezpieczeniową typu no-code, obejmującą ponad 500 otwartych ubezpieczeniowych interfejsów API, która umożliwia firmom ubezpieczeniowym cyfrową transformację w najbardziej elastyczny, skalowalny i opłacalny sposób. Firmy oferujące ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe, zdrowotne i na życie korzystają z CoverGo do tworzenia i wprowadzania na rynek wszystkich rodzajów produktów ubezpieczeniowych w zaledwie kilka dni, a także do rozwijania dystrybucji wielokanałowej, usprawniania administracji polisami i automatyzacji procesu likwidacji szkód. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://covergo.com.

SemperVirens VC

SemperVirens jest opartą na ekosystemie, czołową firmą inwestycyjną z siedzibą w USA, która koncentruje się na przedsiębiorstwach działających na rynku pracy, w sektorze opieki zdrowotnej i technologii finansowych. Firma posiada sieć kadry zarządzającej, analityków branżowych i partnerów dystrybucyjnych, którzy wspólnie tworzą platformę dostępu, analizy i rozszerzania działalności dla najbardziej obiecujących firm w sektorach docelowych.

