Coveris 2.0, une nouvelle expérience

VIENNE, 25 juin 2020 /PRNewswire/ -- Après deux années d'investissements importants pour développer sa technologie, ses infrastructures, son portefeuille de produits et sa présence géographique, Coveris franchit une étape décisive avec une nouvelle identité visuelle qui reflète mieux l'organisation et l'ambition de la société : savoir-faire, technologie de pointe et vision.

Avant de dévoiler Coveris 2.0, la société a réaligné son modèle opérationnel avec la mise en place de structures axées sur le marché et le renforcement de ses équipes d'experts. Ces changements se sont accompagnés d'investissements massifs dans les dernières technologies et dans des acquisitions ciblées pour élargir son portefeuille de produits et sa présence géographique.

Ces investissements ayant maintenant produit leurs effets, Coveris réinvente son identité visuelle pour refléter son nouveau profil, sa nouvelle vision et ses nouvelles ambitions. Les couleurs et les éléments graphiques entièrement refondus expriment parfaitement ce qui figure au cœur de Coveris : le savoir-faire de ses employés, la technologie ultra-perfectionnée et des compétences alliées à des idées visionnaires.

Vibrante, accessible et à l'image de ses employés ; c'est ainsi que Coveris voit sa réinvention. Le logo inchangé, aujourd'hui intégré à un nouvel environnement visuel, rappelle la forte et longue histoire de Coveris.

« Je suis très heureux des progrès accomplis récemment par Coveris et cette nouvelle identité visuelle est une autre manifestation de la modernité, de l'énergie et de la passion qui règnent dans toute la société », commente Jakob A. Mosser, PDG de Coveris.

Vous pouvez explorer le nouveau monde de Coveris sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Xing et Twitter, ainsi que sur notre site www.coveris.com.

À PROPOS DE COVERIS

Figurant parmi les leaders européens de l'emballage, Coveris fabrique des solutions flexibles pour certaines des marques les plus respectées au monde. Elle développe des emballages qui protègent tous les types de produits : de l'alimentation humaine aux aliments pour animaux de compagnie, des dispositifs médicaux aux produits industriels et agricoles. Forte d'une expertise technique de haut niveau, elle fabrique des emballages de haute qualité qui prolongent la durée de conservation des produits, contribuant ainsi à réduire les déchets et le gaspillage de ressources. Elle travaille en permanence avec ses clients sur de nouvelles solutions d'emballage attractives et durables. Coveris exploite 26 sites dans la région EMEA et compte 4 100 employés. Le siège du groupe Coveris se trouve à Vienne, en Autriche.

