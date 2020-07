Coveris eröffnet neues Innovationszentrum

Ein breites Angebot an funktionsübergreifenden und individualisierten Seminaren vervollständigen ein unvergleichliches Kundenerlebnis. Die Fläche für die Workshops wurde als offener Raum konzipiert und gibt damit Austausch, Diskussionen und der Vermittlung von Wissen und Fachkenntnissen genügend Platz. Die individualisierten Seminare und Workshops finden für interne und externe Zielgruppen statt und werden von Coveris internen Fachleuten angeboten. Dabei unterstützen Branchenspezialisten mit ihrem Wissen die Veranstaltungen und geben so Ausblicke auf die Trends der Verpackungswelt.

Neben dem Pack Positive Centre im englischen Leeds bildet das Coveris Pack Innovation Centre die zweite Komponente der zukunftsorientierten Initiativen von Coveris. Das Pack Positive Centre, das sich auf Verbraucheranalysen spezialisiert hat, gewinnt mit dem neuen Pack Innovation Centre den idealen Partner für ein neues Niveau an technischer Entwicklung und Validierung sowie an Schulungen.

„Das Pack Innovation Centre spiegelt unser Engagement für die Welt der Verpackung perfekt wider. Das Zentrum bringt einen Mehrwert auf allen Ebenen der Verpackungsentwicklung, von der Auswahl des Rohmaterials bis hin zu nachhaltigen Lösungen im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Ein besonderer Vorteil für unsere Kunden ist, dass sie Testläufe auf industriellen Verpackungsmaschinen durchführen können, ohne ihre eigene Produktion unterbrechen zu müssen. So entsteht für uns eine spannende Gelegenheit, uns mit den Kunden zusammenzuschließen und gemeinsam das Verpackungsdesign der Zukunft zu erarbeiten," sagt Jakob A. Mosser, Geschäftsführer von Coveris.

Besuchen Sie: https://www.coveris.com/forward-thinking/pack-innovation-centre, zwecks weiterer Informationen oder zur Vereinbarung eines Besuchstermins.

Informationen zu Coveris

Coveris ist ein führendes europäisches Verpackungsunternehmen, das für einige der angesehensten Marken weltweit flexible Verpackungslösungen herstellt. Wir entwickeln Verpackung, die alle möglichen Produkte schützt: von Lebensmitteln über Tierfutter, medizinischen Geräten bis hin zu industriellen und landwirtschaftlichen Produkten. Dank unseres breiten technischen Fachwissens kann unsere hochwertige Verpackung die Haltbarkeit von Produkten verlängern, was uns bei der Müllreduzierung und der Vermeidung von Ressourcenverschwendung unterstützt. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir ständig neue, ansprechende und nachhaltige Verpackungslösungen. Coveris unterhält in der EMEA-Region 26 Niederlassungen mit insgesamt 4.100 Mitarbeitern. Die Unternehmenszentrale der Coveris Group ist in Wien.

www.coveris.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199251/Coveris_Pack_Innovation_Centre_Halle_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199252/Coveris_Pack_Innovation_Centre_Workshop_Area.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199253/Coveris_Pack_Innovation_Centre_Halle_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1199250/Coveris_Pack_Innovation_Centre_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1095723/Coveris_Logo.jpg

Related Links

https://www.coveris.com



SOURCE Coveris Management GmbH