Coveris regarde vers l'avenir : le nouveau centre d'innovation en matière de conditionnement ouvre ses portes

Le nouveau centre de développement technique de Coveris accueillera les visiteurs dans un espace dédié de plus de 400 m². La zone de production est équipée des toutes dernières machines de conditionnement de pointe, notamment des thermoformeuses, des scelleuses de plateaux et des formeuses-remplisseuses-scelleuses, afin d'offrir bon nombre de possibilités d'essais industriels permettant des tests sur site et une validation immédiate. Le centre compte bien offrir une expérience unique à ses clients, en alliant les essais avec des séances de formation transversale et des ateliers dédiés, adaptés aux besoins de ses clients en matière d'innovation.

La zone consacrée à l'atelier a été conçue comme un espace ouvert, qui favorise les échanges, les discussions, le partage des connaissances et l'expertise. Elle est destinée à accueillir des évènements internes et externes, qui contribuent tous à mettre au point les emballages de l'avenir. Les experts internes de Coveris, ainsi que des spécialistes renommés de l'industrie, offriront régulièrement un éclairage sur les dernières tendances en matière de conditionnement et de matières premières.

S'ajoutant au Pack Positive Centre de Leeds, au Royaume-Uni, le Pack Innovation Centre de Coveris représente la deuxième composante des centres dédiés aux initiatives tournées vers l'avenir de Coveris. Le Pack Positive Centre, qui s'est spécialisé dans la connaissance des consommateurs, a désormais un partenaire idéal avec le nouveau Pack Innovation Centre qui fait passer le développement technique, la validation et la formation à un autre niveau.

« Le Pack Innovation Centre reflète parfaitement notre engagement à l'égard du monde du conditionnement. Le centre a été conçu pour apporter une valeur ajoutée à toutes les étapes du développement des emballages, de la sélection des matières premières à une logique d'économie circulaire. Par ailleurs, il apporte une grande valeur ajoutée à nos clients puisque ceux-ci peuvent effectuer des essais sur des machines d'emballage industriel originales sans bloquer leur propre production. Cela nous donne une occasion formidable de conjuguer nos forces avec celles de nos clients et de travailler avec eux à la conception des emballages de l'avenir », commente Jakob A. Mosser, PDG de Coveris.

À propos de Coveris

Figurant parmi les leaders européens de l'emballage, Coveris fabrique des solutions de conditionnement souple pour certaines des marques les plus respectées au monde. Elle met au point des emballages protégeant tout type de produits : des denrées alimentaires aux aliments pour animaux de compagnie, en passant par les dispositifs médicaux et les produits industriels et agricoles. Forte d'une expertise technique de haut niveau, elle produit des emballages de grande qualité qui prolongent la durée de vie des produits, et contribue ainsi à réduire les déchets et le gaspillage de ressources. L'entreprise collabore en permanence avec ses clients sur de nouvelles solutions de conditionnement, avantageuses et durables. Coveris exploite 26 sites dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et emploie 4 100 personnes. Coveris est basée à Vienne, en Autriche.

