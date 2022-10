Covestro utiliza BPO da Avalara em sua operação fiscal

Uma das principais empresas de polímeros do mundo utiliza automação fiscal e ganha em produtividade e foco na estratégia

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A transformação digital é parte do dia a dia das empresas. Com os recursos de automação, as organizações deixam de dividir esforços com operações que demandam muito tempo e passam a adotar tecnologia para auxiliar nessas tarefas, e focar em seu core business. A Covestro, uma das principais fabricantes mundiais de materiais de polímeros de alta qualidade e seus componentes, utiliza desde 2019 o BPO (Business Process Outsourcing) da Avalara, multinacional de automação fiscal, para otimizar o tempo da operação fiscal e, assim, focar a energia em estratégias da empresa.

Segundo Alessandra Almeida, diretora-geral da Avalara, é imprescindível para a saúde financeira e compliance de um negócio a atenção às regras fiscais e às mudanças na legislação. "Sabemos que no Brasil existem diversas regras e alterações constantes no ciclo fiscal, por isso, buscamos em nossas soluções trazer a otimização e facilidade nos processos operacionais".

Focar mais na parte estratégica e passar a parte operacional para quem possui esta expertise foi o que fez com que a Covestro escolhesse a Avalara como sua parceira. Para Carlos Gulyas, Head de Tax na Covestro, a empresa busca constantemente por inovação e prefere investir o tempo e foco em agregar valor ao negócio.

"Com as soluções e expertise da Avalara podemos investir mais tempo em nosso core business, ter mais tranquilidade, com foco em atividades estratégicas.", aponta Carlos.

Agilidade e Conformidade com o Fisco

"Num cenário onde as exigências do fisco são crescentes e as mudanças frequentes, torna-se difícil o cumprimento fiscal sem apoio de uma empresa com um produto e expertise na área de apuração e geração de obrigações acessórias. A Avalara, uma empresa de tecnologia fiscal, alia um produto a profissionais altamente experientes, o que resulta em agilidade e precisão em suas entregas ", comenta a diretora-geral da Avalara.

Gulyas afirma que com a Avalara ele já não precisa mais se preocupar com essa parte operacional do negócio. "Hoje nós não investimos nosso tempo em monitoramento de layouts ou regras que se alteram com frequência, e que impactam diretamente a apuração e geração das obrigações. Com o BPO, temos a certeza de que as ferramentas estão sempre atualizadas de acordo com as exigências do fisco. A Avalara extrai mensalmente as informações de nosso ERP localizado na Alemanha, e com isso apura nossos tributos e gera mensalmente as obrigações nas esferas Federal, Estadual e Municipal para nossos 6 estabelecimentos".

Além disso, ele ressalta os fatores que foram essenciais para a escolha da Avalara como parceira, a otimização e visão holística. "Os relatórios disponibilizados pela Avalara nos dão os subsídios necessários para fazermos análises e tomarmos as ações necessárias com mais agilidade. Além disso, é muito importante contarmos com a visão dos especialistas da Avalara, que não simplesmente realizam as entregas, mas agregam inteligência e, portanto, valor".

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obter o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br.

Sobre a Covestro

A Covestro é um dos principais fabricantes mundiais de materiais de polímeros de alta qualidade e seus componentes. Com seus inovadores produtos, processos e métodos, a empresa ajuda a melhorar a sustentabilidade e a qualidade de vida em muitas áreas. A Covestro fornece para clientes do mundo todo em indústrias cruciais como mobilidade, construção e decoração, além dos setores elétrico e eletrônico. Além disso, os polímeros da Covestro são usados em setores como de esportes e lazer, cosméticos e saúde, além da própria indústria química.

FONTE Avalara

