COVID-19: atestados médicos para autotestes de antígenos agora são oferecidos on-line em todo o mundo pela DrAnsay.com

O certificado de teste atende a todos os requisitos de viagem para a Alemanha, EUA, Reino Unido, Espanha, Itália, Turquia, França etc., se o usuário não tiver passaporte de vacinação ou de imunização. Especialmente para os EUA, o certificado de teste validado legalmente também contém a confirmação médica necessária de que o usuário não tem sintomas e está pronto para viajar.

"Em tempos de Corona, viagens seguras, trabalho, escola etc. para todos os cidadãos no mundo todo só é possível com testes rápidos de antígenos em massa. Apenas nosso eficiente serviço on-line agora permite, de forma rápida e fácil, a obtenção de milhões de atestados médicos desses autotestes em todo o mundo", disse o advogado e CEO Dr. Can Ansay (foto para a imprensa https://bit.ly/376DjnT).

Esse serviço complementa o primeiro "passaporte de imunização" on-line da COVID-19 do mundo para pessoas recuperadas já lançado em 18 de junho de 2020.

Sobre a "Dr. Ansay AU-Schein GmbH":

A Dr. Ansay AU-Schein GmbH foi lançada com as anotações médicas on-line por licença médica paga na Alemanha em 2018 via www.AU-Schein.de. O serviço baseia-se em questionários inteligentes, que são verificados on-line por médicos. Até o momento, mais de 100 mil atestados médicos foram emitidos sem qualquer erro de diagnóstico informado.

Contato:

Sra. Treerat Wongsaisit

Dr. Ansay AU-Schein GmbH

Hartungstr. 14

20146 Hamburgo, Alemanha

E-mail: [email protected]

Tel.: +49 40 445589

FONTE Dr. Ansay AU-Schein GmbH

